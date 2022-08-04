Дрони DJI AIR 2S Fly More Combo прилетять до ЗСУ: що відомо про ці БПЛА (відео)

Безпілотник оснащений ШІ-функціоналом, що дозволяє йому фіксувати інші БПЛА поблизу.

Незабаром волонтери доставлять ЗСУ БПЛА моделі AIR 2S Fly More Combo від китайського виробника DJI. Фокус розповість подробиці про цього безпілотника.

На що здатний дрон AIR 2S Fly More Combo

Апарат призначений для аерозйомки як вдень, так і вночі, тож він може стати у пригоді розвідникам та артилеристам. Його камера має в своєму розпорядженні матрицю CMOS (1 дюйм), смарт-функціонал "MasterShots", здатну знімати 5.4K-відео і передавати у форматі FHD на відстані 12 км. Пристрій може розпізнавати перешкоди у 4 напрямках — знизу, зверху, попереду та позаду. Зазначимо, що MasterShots працює на основі штучного інтелекту. Оператор може вибрати певний об'єкт, після чого БПЛА зніматиме так, щоб об'єкт залишався в центрі кадру.

Є і функція автопілота — APAS 4.0, яка уможливлює розпізнавання перешкод на високій швидкості польоту.

Система AirSense відстежує інші апарати, що знаходяться в повітрі, щоб дрон з ними не зіткнувся, уловлюючи ADS-B-сигнали. Інформація про розпізнані пристрої передається оператору в програмі DJI Fly.

Технічні характеристики БПЛА:

Злітна вага 595 г Розмір 180×97×80 мм (у складеному вигляді), 183×253×77 мм (у розкладеному вигляді) Розмір по діагоналі (без пропелерів) 320 мм Обсяг внутрішньої пам'яті 8 гб Максимальна швидкість набору висоти 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) Максимальна швидкість зниження 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) Максимальна швидкість 19 м/сек (в S-mode), 15 м/сек (в N-mode), 5 м/сек (в T-mode) Максимальний кут нахилу 35° (в S-mode), 25°(в N-mode, 35° під час сильного вітру) Максимальна кутова швидкість 250°/c (в S-mode), 90°/c (в N-mode) Максимальна висота польоту 5 000 м Максимальний час польоту 31 хв (без вітру) Максимальний час зависання 30 хв (без вітру) Діапазон робочих температур 0° – 40°C (верхні датчики й автофокус камери будуть вимкнені за -10°C або нижче) Максимальна дальність польоту 18,5 км (без вітру) Точність зависання вертикальна: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (тільки GPS), горизонтальна: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) Супутникові системи позиціонування GPS / ГЛОНАСС

Ще одним важливим елементом дрону AIR 2S Fly More Combo є літій-іонний акумулятор. Його ємність становить 3 500 мАгод, енергоємність 40,42 Вт/год, що дозволяє безпілотнику літати безперервно протягом 30 хв.

Відомо, що на закупівлю 40 дронів для ЗСУ було витрачено €38 тис.

Характеристики передавання відеосигналу:

Діапазон робочих частот 2,4–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц Затримка сигналу 120-130 мс Якість трансляції Мобільний пристрій: 1080p/30 кадрів на секунду, 12 Мбіт/с, H.265/H.264/120-130 мс Максимальний бітрейт трансляції 44 Мбіт/с Максимальна дальність передавання сигналу 12 км (FCC), 8 км (CE), 8 км (SRRC), 8 км (MIC) Система передавання O3, автоперемикання 2,4 / 5,8 ГГц (спільно з OcuSync 2.0), 4 антени 2T4R

Раніше Фокус писав про те, що в Гонконгу розробляється новий БПЛА вертикального зльоту та посадки. Пристрій може розганятися до 90 км/год і має максимальну дальність польоту 45 км.