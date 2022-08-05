Как в "Звездных войнах": ученые научились телепортировать голограммы за границу (видео)

Ученые научились перемещать голограммы людей практически в любую точку мира, но чтобы увидеть их, нужны специальные очки.

27 июля группа исследователей из Западного института космических исследований (Канада) осуществили первую в истории международную голографическую телепортацию. Они отчитались о проекте на сайте учебного учреждения.

Голографическая телепортация (сокращенно голопорт) комбинирует технологии телепорта и голограммы — в результате объемное изображение человека мгновенно появляется в другом месте. Подобное можно увидеть в научно-фантастической саге "Звездные войны". В апреле 2022 года сотрудники НАСА телепортировали голограмму врача на Международную космическую станцию, а вот группа канадских студентов во главе с соучредителем компании Leap Biosystem доктором Адамом Сиреком первой переместила изображение из одной страны в другую.

"Мы перевезли одного человека из Алабамы в Лондон, Онтарио, а затем каждый из участников проекта смог мгновенно голопортировать себя в голографической форме в Хантсвилл, Алабама", — похвалился руководитель проекта и пошутил, что для путешествия через границу исследователям не пришлось тратить деньги на билеты.

[ + – ] Голографическая телепортация в Западном институте космических исследований

Голографическую телепортацию обеспечивает специальное оборудование от компании Microsoft, а также программного обеспечения от Aexa Aerospace. Технология представляет из себя специальную камеру, которая создает голографическое изображение объекта, которое отправляется в другой город по Интернету. На другом конце пользователь надевает устройство под названием Hololens, которое напоминает очки виртуальной реальности. Если оба участника беседы носят гарнитуру, то могут видеть друг друга и взаимодействовать с окружающей средой, будто при личной встрече.

"Каждый раз, когда вы надеваете его и видите, что перед вами появляется голограмма, это все еще немного шокирует… Я мог протянуть руку и виртуально пожать руку человеку на другом конце линии", — поделился впечатлениями студент-медик Адам Левщук.

Сейчас стоимость оборудования сейчас составляет около $5000, но она может увеличиться по мере улучшения технологии. Ученые думают над тем, как добавить к очкам различные датчики, которые будут считывать пульс, насыщение крови кислородом или даже передавать тактильные ощущения, а это главное ограничения для голограм.

Aexa Aerospace сотрудничает с канадской Leap Biosystems для изучения медицинских применений этой технологии и решила опробовать ее вместе с командой из Западного института. Исследователи планируют использовать голопорт для проведения виртуальных, но реалистичных медицинских осмотров. Они надеются, что технология позволит врачам лечить людей, которые живут в отдаленных районах.

Ранее ученые создали нейронный дисплей, отображающий реалистичные голограммы. Нейросеть HoloNet научилась имитировать реальную физику объектов и создавать изображения в реальном времени.

В прошлом году инженеры разработали технологию, которая позволит создавать голограммы на жидкокристаллических дисплеях. Они использовали электрически переключаемые плазмонные наноантенны из проводящих полимеров размером в несколько сотен нанометров.