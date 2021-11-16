Ученые создали нейронный дисплей, отображающий реалистичные 3D-голограммы (видео)

Специалисты обучили нейронную сеть HoloNet имитировать реальную физику объектов и получать изображения в реальном времени.

Группа ученых из США создала нейронный дисплей на базе искусственного интеллекта. Их исследование описало издание Sciecce Tech Daily.

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Stanford Computational Imaging Lab (Стэнфордская лаборатория компьютерной визуализации) объединила современные наработки в области оптики и искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать голографические технологии. Авторы исследования подчеркивают, что существующие дисплеи отображают двухмерные изображения, которые "нереалистичны с точки зрения восприятия".

Специалисты обучили нейронную сеть HoloNet имитировать реальную физику объектов и получать изображения в реальном времени. Затем они объединили возможности ИИ с методом калибровки "камера в контуре", которая обеспечивает почти мгновенную обратную связь для информирования о корректировках и улучшениях, а также взяли дисплеи с частично когерентными источниками света (излучают волны одинаковой частоты с постоянной разностью фаз). В итоге ученые получили максимально реалистичные 3D-эффекты с лучшими цветами, контрастом и четкостью.

[ + – ] Голограмма, созданная нейронной сетью HoloNet

"Искусственный интеллект произвел революцию практически во всех аспектах инженерии и не только, но в этой конкретной области голографических дисплеев или компьютерной голографии люди только начали использовать ИИ-инструментарий", — сказал один из авторов.

По мнению экспертов, было бы довольно сложно сделать голографический дисплей таким же качественным, как и жидкокристаллический. Одна из главных проблем заключается в том, что трудно задавать форму световых волн при настройке разрешения картинки и получить на практике такое же изображение, как при виртуальной симуляции. Но эту проблему помог решить ИИ.

"Очень интересно видеть, как вычисления могут улучшить качество отображения при той же настройке оборудования. Более точные вычисления могут улучшить отображение, что может в корне повлиять на индустрию дисплеев", — отметил ученый из Nvidia Джонхен Ким, который стал соавтором исследования.

Ранее ученые из Великобритании создали голограмму, которую можно попробовать на ощупь. Это стало возможным благодаря новой технологии взаимодействия с воздушными потоками. В качестве примера инженеры запустили проекцию мяча для баскетбола.