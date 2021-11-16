Учені створили нейронний дисплей, що відображає реалістичні 3D-голограми (відео)
Фахівці навчили нейронну мережу HoloNet імітувати реальну фізику об'єктів і отримувати зображення в реальному часі.
Група вчених із США створила нейронний дисплей на базі штучного інтелекту. Їхнє дослідження описало видання Sciecce Tech Daily.
Stanford Computational Imaging Lab (Стенфордська лабораторія комп'ютерної візуалізації) об'єднала сучасні напрацювання в галузі оптики та штучного інтелекту, щоб удосконалити голографічні технології. Автори дослідження наголошують, що існуючі дисплеї відображають двомірні зображення, які "нереалістичні з погляду сприйняття".
Фахівці навчили нейронну мережу HoloNet імітувати реальну фізику об'єктів і отримувати зображення в реальному часі. Потім вони поєднали можливості ШІ з методом калібрування "камера в контурі", яка забезпечує майже миттєвий зворотний зв'язок для інформування про коригування та поліпшення, а також взяли дисплеї з частково когерентними джерелами світла (випромінюють хвилі однакової частоти з постійною різницею фаз). У результаті вчені отримали максимально реалістичні 3D-ефекти з найкращими кольорами, контрастом і чіткістю.
"Штучний інтелект зробив революцію практично в усіх аспектах інженерії й не тільки, але в цій конкретній галузі голографічних дисплеїв або комп'ютерної голографії люди тільки почали використовувати ШІ-інструментарій", — сказав один із авторів.
На думку експертів, було б досить складно зробити голографічний дисплей таким самим якісним, як і рідкокристалічний. Одна з головних проблем полягає в тому, що важко задавати форму світлових хвиль при налаштуванні роздільної здатності картинки й отримати на практиці таке саме зображення, як при віртуальній симуляції. Але цю проблему допоміг вирішити ШІ.
"Дуже цікаво бачити, як обчислення можуть покращити якість відображення при тому ж налаштуванні обладнання. Точніші обчислення можуть покращити відображення, що може докорінно вплинути на індустрію дисплеїв", — зазначив учений із Nvidia Джонхен Кім, який став співавтором дослідження.
Раніше вчені з Великобританії створили голограму, яку можна спробувати на дотик. Це стало можливим завдяки новій технології взаємодії з повітряними потоками. Як приклад інженери запустили проекцію м'яча для баскетболу.