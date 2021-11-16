Учені створили нейронний дисплей, що відображає реалістичні 3D-голограми (відео)

Фахівці навчили нейронну мережу HoloNet імітувати реальну фізику об'єктів і отримувати зображення в реальному часі.

Група вчених із США створила нейронний дисплей на базі штучного інтелекту. Їхнє дослідження описало видання Sciecce Tech Daily.

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Stanford Computational Imaging Lab (Стенфордська лабораторія комп'ютерної візуалізації) об'єднала сучасні напрацювання в галузі оптики та штучного інтелекту, щоб удосконалити голографічні технології. Автори дослідження наголошують, що існуючі дисплеї відображають двомірні зображення, які "нереалістичні з погляду сприйняття".

Фахівці навчили нейронну мережу HoloNet імітувати реальну фізику об'єктів і отримувати зображення в реальному часі. Потім вони поєднали можливості ШІ з методом калібрування "камера в контурі", яка забезпечує майже миттєвий зворотний зв'язок для інформування про коригування та поліпшення, а також взяли дисплеї з частково когерентними джерелами світла (випромінюють хвилі однакової частоти з постійною різницею фаз). У результаті вчені отримали максимально реалістичні 3D-ефекти з найкращими кольорами, контрастом і чіткістю.

[ + – ] Голограма, створена нейронною мережею HoloNet

"Штучний інтелект зробив революцію практично в усіх аспектах інженерії й не тільки, але в цій конкретній галузі голографічних дисплеїв або комп'ютерної голографії люди тільки почали використовувати ШІ-інструментарій", — сказав один із авторів.

На думку експертів, було б досить складно зробити голографічний дисплей таким самим якісним, як і рідкокристалічний. Одна з головних проблем полягає в тому, що важко задавати форму світлових хвиль при налаштуванні роздільної здатності картинки й отримати на практиці таке саме зображення, як при віртуальній симуляції. Але цю проблему допоміг вирішити ШІ.

"Дуже цікаво бачити, як обчислення можуть покращити якість відображення при тому ж налаштуванні обладнання. Точніші обчислення можуть покращити відображення, що може докорінно вплинути на індустрію дисплеїв", — зазначив учений із Nvidia Джонхен Кім, який став співавтором дослідження.

Раніше вчені з Великобританії створили голограму, яку можна спробувати на дотик. Це стало можливим завдяки новій технології взаємодії з повітряними потоками. Як приклад інженери запустили проекцію м'яча для баскетболу.