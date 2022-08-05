Як у "Зоряних війнах": вчені навчилися телепортувати голограми за кордон (відео)

Вчені навчилися переміщати голограми людей практично у будь-яку точку світу, але щоб побачити їх, потрібні спеціальні окуляри.

27 липня група дослідників із Західного інституту космічних досліджень (Канада) здійснила першу в історії міжнародну голографічну телепортацію. Вони прозвітували про проект на сайті навчального закладу.

Голографічна телепортація (скорочено голопорт) комбінує технології телепорту та голограми — в результаті об'ємне зображення людини миттєво з'являється в іншому місці. Подібне можна побачити у науково-фантастичній сазі "Зоряні війни". У квітні 2022 року співробітники НАСА телепортували голограму лікаря на Міжнародну космічну станцію, а ось група канадських студентів на чолі із співзасновником компанії Leap Biosystem доктором Адамом Сірек першою перемістила зображення з однієї країни в іншу.

"Ми перевезли одну людину з Алабами до Лондона, Онтаріо, а потім кожен із учасників проєкту зміг миттєво голопортувати себе в голографічній формі в Хантсвіл, Алабама", — похвалився керівник проєкту і пожартував, що для подорожі через кордон дослідникам не довелося витрачати гроші на квитки.

[ + – ] Голографічна телепортація у Західному інституті космічних досліджень

Голографічну телепортацію забезпечує спеціальне обладнання від компанії Microsoft, а також програмне забезпечення від Aexa Aerospace. Технологія являє собою спеціальну камеру, яка створює голографічне зображення об'єкта, яке відправляється до іншого міста Інтернетом. На іншому кінці користувач надягає пристрій під назвою Hololens, що нагадує окуляри віртуальної реальності. Якщо обидва учасники розмови носять гарнітуру, то можуть бачити один одного та взаємодіяти з навколишнім середовищем, ніби під час особистої зустрічі.

"Щоразу, коли ви надягаєте їх і бачите, що перед вами з'являється голограма, це все ще трохи шокує... Я міг простягнути руку і віртуально потиснути руку людині на іншому кінці лінії", — поділився враженнями студент-медик Адам Левщук.

Зараз вартість обладнання зараз становить близько $5000, але вона може збільшитись у міру покращення технології. Вчені думають над тим, як додати до окулярів різні датчики, які зчитуватимуть пульс, насичення крові киснем або навіть передавати тактильні відчуття, а це головне обмеження для голограм.

Aexa Aerospace співпрацює з канадською Leap Biosystems для вивчення медичних застосувань цієї технології та вирішила випробувати її разом із командою із Західного інституту. Дослідники планують використовувати голопорт для проведення віртуальних, але реалістичних оглядів. Вони сподіваються, що технологія дозволить лікарям лікувати людей, які мешкають у віддалених районах.

Раніше вчені створили нейронний дисплей, що відображає реалістичні голограми. Нейромережа HoloNet навчилася імітувати реальну фізику об'єктів і створювати зображення в реальному часі.

Минулого року інженери розробили технологію, яка дозволить створювати голограми на рідкокристалічних дисплеях. Вони використовували плазмонні наноантени, що електрично перемикалися, з провідних полімерів розміром в кілька сотень нанометрів.