Хакеры слили в Интернет данные 7,5 млн россиян: все они абоненты Tele2

Информация об участниках программы лояльности российского оператора Tele2 попала в открытый доступ.

Согласно сообщению Telegram-канала "Утечки информации", хакер, пожелавший сохранить анонимность, слил в Сеть базу данных, содержащую информацию о более чем 7,5 млн россиян. Об этом сообщает habr.com.

Специалисты из DLBI, которые занимаются анализом утечек и мониторингом Даркнета, установили, что база данных состоит из 7 530 149 строк. В каждой строке записаны имена и фамилии, номера телефонов, адреса е-мейлов россиян, которые являются участниками программы лояльности оператора Tele2. Эксперты полагают, что утечка произошла в системе bercut.com, потому как база имеет идентификатор BERCUT_CONTACT_ID.

[ + – ] Часть базы данных с информацией о россиянах Фото: habr.com

Оператор мобильной связи Tele2 Хабру подтвердил слив. В компании сообщили, что абонентам ничего не угрожает, так как найти подобные данные можно и в других, открытых, источниках. Однако Tele2 решила провести внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что один из партнеров оператора был взломан, и поэтому ответственность за утечку лежит на нем.

[ + – ] Информация об абонентах Tele2 Фото: habr.com

"Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен", — прокомментировали представители оператора.

Напомним, что Tele2 является дочерней компанией госкорпорации Ростелеком. В 2020 году оператор насчитывал более 46 млн абонентов.

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Писали также, что хакеры активно подкупают сотрудников российских компаний для того, чтобы иметь возможность получить доступ к конфиденциальной информации.