Хакери злили в інтернет дані 7,5 млн росіян: усі вони абоненти Tele2

Інформація про учасників програми лояльності російського оператора Tele2 потрапила у відкритий доступ.

Згідно з повідомленням Telegram-каналу "Виток інформації", хакер, який побажав зберегти анонімність, злив у мережу базу даних, що містить інформацію про більш ніж 7,5 млн росіян. Про це повідомляє habr.com.

Фахівці з DLBI, які займаються аналізом витоків і моніторингом даркнету, встановили, що база даних складається із 7 530 149 рядків. У кожному рядку записано імена та прізвища, номери телефонів, адреси е-мейлів росіян, які є учасниками програми лояльності оператора Tele2. Експерти вважають, що витік стався в системі bercut.com, тому що база має ідентифікатор BERCUT_CONTACT_ID.

[ + – ] Частина бази даних із інформацією про росіян Фото: habr.com

Оператор мобільного зв'язку Tele2 Хабру підтвердив злив. У компанії повідомили, що абонентам нічого не загрожує, оскільки знайти подібні дані можна і в інших відкритих джерелах. Проте Tele2 вирішила провести внутрішнє розслідування, під час якого з'ясувалося, що один із партнерів оператора був зламаний, і тому відповідальність за витік лежить на ньому.

[ + – ] Інформація про абонентів Tele2 Фото: habr.com

"Наші власні системи надійно захищені, факт витоку на стороні Tele2 є повністю виключеним", — прокоментували представники оператора.

Нагадаємо, що Tele2 є дочірньою компанією держкорпорації "Ростелеком". У 2020 році оператор налічував понад 46 млн абонентів.

Раніше ми повідомляли про те, що американські технокомпанії Apple і Google видаляють зі своїх магазинів додатки російського "Сбербанку". З початку вторгнення російських військ на територію України компанії сумарно видалили 36 програм банку, що потрапив під санкції ЄС і США.

Писали також, що хакери активно підкуповують співробітників російських компаній для того, щоб мати можливість отримати доступ до конфіденційної інформації.