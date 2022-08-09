ИИ не разрешили патентовать изобретения, потому что он не человек

Федеральный окружной суд США постановил, что системы ИИ не могут патентовать изобретения.

Судья постановил: раз ИИ-алгоритмы не являются людьми, они не могут владеть патентами. Подробности рассказало издание theverge.com.

Ученый Стивен Талер уже не первый год борется за то, чтобы ИИ, который он создал, мог получить авторские права и патенты. В 2019 году Талер не смог защитить авторские права на изображение, созданное ИИ-системой, которую он назвал Creativity Machine. В 2020 году Патентное ведомство США постановило, что система ИИ DABUS, которую также разработал ученый, не может быть признана изобретателем, потому что она не является "физическим лицом", и это решение было оставлено в силе судьей в 2021 году. Теперь федеральный окружной суд еще раз подтвердил данное решение.

Судья Леонард П. Старк отмечает, что в Законе о патентах четко сказано, что только люди могут владеть патентами. Закон называет владельцев патентов "лицами", термин, который, по решению Верховного суда, "обычно означает человека, личность" и использует местоимения, подразумевающие, что речь идет о людях.

"Это тот случай, когда никаких трактовок контекста быть не может — в тексте закона нет никакой двусмысленности: Закон о патентах требует, чтобы изобретатели были физическими лицами; то есть людьми", — подчеркивает судья.

Издание напоминает, что несколько лет назад патентное ведомство ЕС и Высокий суд Австралии вынесли аналогичные решения (хотя в Австралии федеральный суд первоначально вынес решение в пользу владельцев патентов на ИИ).

Но Талер планирует обжаловать решение окружного суда вместе со своим адвокатом Райаном Эбботтом. Правозащитник собирается раскритиковать "узкий и текстуалистский подход" суда к Закону о патентах.

"Суд игнорирует цель Закона о патентах и ​​тот факт, что изобретения, созданные с помощью ИИ, теперь не подлежат патентованию в Соединенных Штатах. Такое решение суда будет иметь негативные социальные последствия", — прокомментировал адвокат.

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