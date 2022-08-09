ШІ не дозволили патентувати винаходи, тому що він не людина

Федеральний окружний суд США ухвалив, що системи ШІ не можуть патентувати винаходи.

Суддя ухвалив: оскільки ШІ-алгоритми не є людьми, вони не можуть володіти патентами. Подробиці розповіло видання theverge.com.

Учений Стівен Талер уже не перший рік бореться за те, щоб ШІ, який він створив, міг отримати авторські права та патенти. У 2019 Талер не зміг захистити авторські права на зображення, створене ШІ-системою, яку він назвав Creativity Machine. У 2020 році Патентне відомство США ухвалило, що система ШІ DABUS, яку також розробив учений, не може бути визнана винахідником, тому що вона не є "фізичною особою", і це рішення було залишено чинним суддею у 2021 році. Тепер федеральний окружний суд ще раз підтвердив це рішення.

Суддя Леонард П. Старк зазначає, що в Законі про патенти чітко сказано, що лише люди можуть мати патенти. Закон називає власників патентів "особами", термін, який, за рішенням Верховного суду, "зазвичай означає людину, особистість" і використовує займенники, які мають на увазі, що йдеться про людей.

"Це той випадок, коли жодних трактувань контексту бути не може — у тексті закону немає жодної двозначності: Закон про патенти вимагає, щоб винахідники були фізичними особами; тобто людьми", — наголошує суддя.

Видання нагадує, що кілька років тому патентне відомство ЄС і Високий суд Австралії винесли аналогічні рішення (хоча в Австралії федеральний суд спочатку ухвалив рішення на користь власників патентів на ШІ).

Але Талер планує оскаржити рішення окружного суду разом зі своїм адвокатом Раяном Ебботтом. Правозахисник збирається розкритикувати "вузький і текстуалістський підхід" суду до Закону про патенти.

"Суд ігнорує мету Закону про патенти й той факт, що винаходи, створені за допомогою ШІ, тепер не підлягають патентуванню в Сполучених Штатах. Таке рішення суду матиме негативні соціальні наслідки", — прокоментував адвокат.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ-система Midjourney намалювала те, яким вона уявляє майбутнє: Москва палатиме у вогні, а в Києві побудують хмарочоси.