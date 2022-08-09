Instagram заблокировал аккаунт полка "Азов": причины не пояснили

Ассоциация защитников "Азовстали" обратилась за помощью в Министерство цифровой трансформации Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о том, что к нему обратились представители Ассоциации защитников "Азовстали" за помощью. Они сообщили о блокировке аккаунта полка в Instagram, о чем чиновник написал в своем телеграм-канале.

По словам Федорова, соцсеть Instagram заблокировала аккаунт полка "Азов". Ассоциации защитников "Азовстали" попросила министра помочь решить данную проблему. Чиновник сообщил, что его команда уже обратилась с письмом к Meta (материнская компания Instagram, — ред.) с запросом разблокировать страницу.

"Кроме того, направили письма в Meta по поводу главы Ассоциации и 5-ти других страниц, связанных с деятельностью "Азова". Сейчас все они заблокированы", — напомнил министр.

Он также выразил мнение касательно того, что страницы украинских защитников не должны блокироваться и выразил надежду, что реакция команды Meta будет оперативной.

"Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей. Мир должен знать правду о войне в Украине", — подчеркнул Федоров.

Напомним, что в начале июля 2022 года соцсеть Facebook заблокировала страницу полка "Азов", которая имела 50 тыс. подписчиков. Новая страница "Батальон специального назначения "Азов" тоже была удалена вскоре после создания. Известно, что Facebook удалял посты пользователей, упоминавших в своих публикациях полк "Азов". Так, на компанию жаловался блогер из Беларуси Максим Мирович, который занимает проукраинскую позицию. Поступок соцсети он назвал "подлой цензурой".

Ранее Фокус сообщал о том, что бойцы полка "Азов" попросили цивилизованные страны признать Россию государством-террористом. Реакция последовала после того, как Верховный суд РФ признал полк "террористической организацией".