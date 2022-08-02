"Недоимперия должна получить по зубам": "Азов" призвал мир признать Россию террористом

Бойцы попросили Госдеп США внести агрессора в перечень государств-террористов после решения Верховного суда РФ объявить полк террористической организацией.

"Азов" связывает признание полка Верховным судом РФ террористической организацией с попыткой объяснить военные преступления со стороны России, в частности, массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке. Бойцы обратились к Государственному департаменту США с призывом признать Россию государством-террористом. Об этом сообщила пресс-служба полка в своем телеграм-канале.

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"Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда", — говорится в сообщении.

"Азов" призвал Госдеп США и власти других стран признать РФ государством-террористом, так как российская сторона неоднократно доказывала этот статус. Армия и спецслужбы России регулярно совершали военные преступления, а отсутствии реакции на это являются ничем иным как соучастием, утверждают представители украинских бойцов.

Напомним, сегодня Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Иск по этому делу еще в мае в суд передала Генпрокуратура РФ. Заседание по делу несколько раз переносили, пока 2 августа оно не прошло в закрытом режиме.

В свою очередь Япония в апреле этого года исключила "Азов" из перечня террористических организаций, так как информация о том, что этот полк является неонацистским, является дезинформацией.

Ранее Фокус подробно разбирался, кто виноват в убийстве украинских пленных в Еленовке.