"Недоімперія має отримати по зубах": "Азов" закликав світ визнати Росію терористом

Бійці попросили Держдеп США внести агресора до переліку держав-терористів після рішення Верховного суду РФ оголосити полк терористичною організацією.

"Азов" пов'язує визнання полку Верховним судом РФ терористичною організацією зі спробою пояснити воєнні злочини з боку Росії, зокрема масове вбивство українських військовополонених у Оленівці. Бійці звернулися до Державного департаменту США із закликом визнати Росію державою-терористом. Про це повідомила пресслужба полку у своєму телеграм-каналі.

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"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", — йдеться у повідомленні.

"Азов" закликав Держдеп США та владу інших країн визнати РФ державою-терористом, оскільки російська сторона неодноразово доводила цей статус. Армія та спецслужби Росії регулярно вчиняли воєнні злочини, а відсутність реакції на це є нічим іншим як співучастю, стверджують представники українських бійців.

Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його діяльність на території РФ. Позов у цій справі ще у травні до суду передала Генпрокуратура РФ. Засідання у справі кілька разів переносили, доки 2 серпня воно не пройшло у закритому режимі.

Зі свого боку Японія у квітні цього року виключила "Азов" із переліку терористичних організацій, оскільки інформація про те, що цей полк є неонацистським, є дезінформацією.

Раніше Фокус докладно розбирався, хто винен у вбивстві українських полонених у Оленівці.