RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Японія виключила "Азов" із переліку терористичних організацій

453
чилі азов, скільки людей у батальйоні, чисельність полку азов, азов полк вікіпедія, азов орг юа, батальйон азов знищено 2022
Фото: Facebook | "Азов" виключено з японського списку терористичних організацій

Агентство національної безпеки країни повідомило, що полк був раніше визнаний "неонацистською організацією" помилково.

Агентство національної безпеки та розвідки Японії (Public security intelligence agency) виключило "Азов" із переліку міжнародних терористичних організацій, оскільки інформація про те, що цей полк є неонацистським, є дезінформацією. Про це пресслужба відомства повідомила в п'ятницю, 8 квітня, на своєму сайті.

"Останнім часом у деяких випадках спостерігається ситуація, коли інформація відрізняється від того факту, що Агентство з розслідування громадської безпеки визнає "Азовський полк" неонацистською організацією, але справді сумно, що така дезінформація поширюється", — йдеться в заяві.

Також відомство пояснило, що "Азов" був внесений до "Міжнародного каталогу з тероризму" за 2021 рік на підставі звітів, опублікованих японськими й іноземними організаціями та науково-дослідними інститутами, проте Служба безпеки Японії раніше не давала незалежну оцінку діяльності батальйону.

"(Відомство більше) не визнає "Азов" неонацистською організацією... Ми вирішили видалити вищезгаданий опис із "Міжнародного каталогу з тероризму 2021" на нашому вебсайті", — заявили в Агентстві.

Нагадаємо, тим часом полк "Азов" тримає оборону оточеного міста Маріуполь Донецької області, за який точаться бої з російськими військами. Станом на кінець березня РФ направила на захоплення Маріуполя 14 тисяч солдатів.

Раніше російський журналіст і опозиціонер Олександр Невзоров заявив, що полк "Азов" не має жодного відношення до нацизму, і назвав його бійців "приголомшливими людьми".