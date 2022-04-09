Японія виключила "Азов" із переліку терористичних організацій

Агентство національної безпеки країни повідомило, що полк був раніше визнаний "неонацистською організацією" помилково.

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Агентство національної безпеки та розвідки Японії (Public security intelligence agency) виключило "Азов" із переліку міжнародних терористичних організацій, оскільки інформація про те, що цей полк є неонацистським, є дезінформацією. Про це пресслужба відомства повідомила в п'ятницю, 8 квітня, на своєму сайті.

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"Останнім часом у деяких випадках спостерігається ситуація, коли інформація відрізняється від того факту, що Агентство з розслідування громадської безпеки визнає "Азовський полк" неонацистською організацією, але справді сумно, що така дезінформація поширюється", — йдеться в заяві.

Також відомство пояснило, що "Азов" був внесений до "Міжнародного каталогу з тероризму" за 2021 рік на підставі звітів, опублікованих японськими й іноземними організаціями та науково-дослідними інститутами, проте Служба безпеки Японії раніше не давала незалежну оцінку діяльності батальйону.

"(Відомство більше) не визнає "Азов" неонацистською організацією... Ми вирішили видалити вищезгаданий опис із "Міжнародного каталогу з тероризму 2021" на нашому вебсайті", — заявили в Агентстві.

Нагадаємо, тим часом полк "Азов" тримає оборону оточеного міста Маріуполь Донецької області, за який точаться бої з російськими військами. Станом на кінець березня РФ направила на захоплення Маріуполя 14 тисяч солдатів.

Раніше російський журналіст і опозиціонер Олександр Невзоров заявив, що полк "Азов" не має жодного відношення до нацизму, і назвав його бійців "приголомшливими людьми".