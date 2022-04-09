Япония исключила "Азов" из перечня террористических организаций

Агентство нацбезопасности страны сообщило, что полк был ранее признан "неонацистской организацией" ошибочно.

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Агентство национальной безопасности и разведки Японии (Public security intelligence agency) исключило "Азов" из перечня международных террористических организаций, так как информация о том, что данный полк является неонацистским, является дезинформацией. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в пятницу, 8 апреля, на своем сайте.

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"В последнее время в некоторых случаях наблюдается ситуация, когда информация отличается от того факта, что Агентство по расследованию общественной безопасности признает "Азовский полк" неонацистской организацией, но действительно прискорбно, что такая дезинформация распространяется", — говорится в заявлении.

Также ведомство объяснило, что "Азов" был внесен в "Международный каталог по терроризму" за 2021 год на основании отчетов, опубликованных японскими и иностранными организациями и научно-исследовательскими институтами, однако Служба безопасности Японии ранее не давала независимую свою оценку деятельности батальона.

"(Ведомство больше) не признает "Азов" неонацистской организацией… Мы решили удалить вышеуказанное описание из "Международного каталога по терроризму 2021" на нашем веб-сайте", — заявили в Агентстве.

Напомним, тем временем полк "Азов" держит оборону осажденного города Мариуполь Донецкой области, за который продолжаются бои с российскими войсками. По состоянию на конец марта, РФ направила на захват Мариуполя 14 тысяч солдат.

Ранее российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров заявил, что полк "Азов" не имеет никакого отношения к нацизму, и назвал его бойцов "потрясающими людьми".