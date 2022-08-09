Instagram заблокував обліковий запис полку "Азов": причини не пояснили

Асоціація захисників "Азовсталі" звернулася за допомогою до Міністерства цифрової трансформації України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до нього звернулися представники Асоціації захисників "Азовсталі" за допомогою. Вони повідомили про блокування облікового запису полку в Instagram, про що чиновник написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Федорова, соцмережа Instagram заблокувала обліковий запис полку "Азов". Асоціація захисників "Азовсталі" попросила міністра допомогти вирішити цю проблему. Чиновник повідомив, що його команда вже звернулася з листом до Meta (материнська компанія Instagram, — ред.) із запитом розблокувати сторінку.

"Крім того, надіслали листи до Meta з приводу голови Асоціації та 5-ти інших сторінок, пов'язаних із діяльністю "Азова". Зараз усі вони заблоковані", — нагадав міністр.

Він також висловив думку щодо того, що сторінки українських захисників не повинні блокуватися і висловив сподівання, що реакція команди Meta буде оперативною.

"Сподіваємося, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та вирішити проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, що на початку липня 2022 року соцмережа Facebook заблокувала сторінку полку "Азов", яка мала 50 тис. підписників. Нова сторінка "Батальйон спеціального призначення "Азов" теж була видалена невдовзі після створення. Відомо, що Facebook видаляв пости користувачів, які згадували у своїх публікаціях полк "Азов". Так, на компанію скаржився блогер з Білорусі Максим Мирович, який займає проукраїнську позицію. Вчинок соцмережі він назвав "підлою цензурою".

Раніше Фокус повідомляв, що бійці полку "Азов" попросили цивілізовані країни визнати Росію державою-терористом. Реакція відбулася після того, як Верховний суд РФ визнав полк "терористичною організацією".