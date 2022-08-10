США могут помешать Китаю выпускать полупроводниковые чипы нового поколения

Администрация Байдена хочет лишить Китая преимущества в сфере микроэлектроники.

США готовы ввести новые экспортные ограничения на определенный тип программного обеспечения, используемого для разработки полупроводников. Без данного ПО производство самых передовых микросхем с функциями искусственного интеллекта невозможно, сообщает protocol.com.

Администрация Байдена приказала Министерству торговли заблокировать экспорт программного обеспечения для проектирования микросхем с транзисторами нового поколения, которые располагают каналами, окруженными затворами, — Gate All Around (GAA). Об этом СМИ сообщил собственный источник, знакомый с планами Администрации. Он также отметил, что проект документа, регулирующего запрет доступа к софту, уже находится на рассмотрении. По словам источника, цель Администрации — заблокировать продажу инструментов проектирования китайским компаниям, занимающимся разработкой ИИ-приложений.

Программное обеспечение, о котором идет речь, делает процесс электронного проектирования полностью автоматическим. Подобный софт разрабатывают такие компании, как Cadence, Synopsys и Siemens. Программное обеспечение является важным инструментом для инженеров, работающих над заготовками, которые потом получают производители микросхем вроде Intel, TSMC или Samsung. Cadence и Siemens не ответили на запросы о комментариях. Представитель Synopsys заявил, что компания соблюдает все правила экспортного контроля США, отметило медиа.

Для американских компаний-разработчиков китайские компании являются важными клиентами. Так, пишет СМИ, Cadence получила 13% своего дохода во втором квартале 2022 года от китайских партнеров. Synopsys сообщила, что во втором финансовом квартале 17% выручки приходилось на Китай. Однако неясно, какая доля доходов Cadence и Synopsys приходится на продажи доступа к ПО.

На прошлой неделе производители оборудования KLA и Lam Research сообщили, что Министерство торговли уведомило их о том, что США расширяют свой запрет на продажу в Китай инструментов, способных производить процессоры по 14-нанометровому техпроцессу, существующему уже много лет. Руководители американских компаний заявили, что ограничения касаются китайских предприятий, производящих логические микросхемы.

Технология GAA следующего поколения имеет решающее значение для производителей микросхем, которые соревнуются с конкурентами за увеличение вычислительной мощности и в то же время производят микросхемы, потребляющие меньше энергии. Gate all around дает большое преимущество таким производителям чипов, как TSMC или Intel, резюмирует медиа.

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