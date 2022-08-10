США можуть завадити Китаю випускати напівпровідникові чипи нового покоління

Адміністрація Байдена хоче позбавити Китаю переваг у сфері мікроелектроніки.

США готові запровадити нові експортні обмеження на певний тип програмного забезпечення, яке використовують для розробки напівпровідників. Без цього програмного забезпечення виробництво найпередовіших мікросхем із функціями штучного інтелекту неможливе, повідомляє protocol.com.

Адміністрація Байдена наказала Міністерству торгівлі заблокувати експорт програмного забезпечення для проєктування мікросхем із транзисторами нового покоління, які мають канали, оточені затворами, — Gate All Around (GAA). Про це ЗМІ повідомило власне джерело, знайоме з планами Адміністрації. Він також зазначив, що проєкт документа, який регулює заборону доступу до софту, вже перебуває на розгляді. За словами джерела, мета Адміністрації — заблокувати продаж інструментів проєктування китайським компаніям, які займаються розробкою ШІ-додатків.

Програмне забезпечення, про яке йдеться, робить процес електронного проєктування повністю автоматичним. Подібний софт розробляють такі компанії, як Cadence, Synopsys і Siemens. Програмне забезпечення є важливим інструментом для інженерів, які працюють над заготовками, які потім отримують виробники мікросхем типу Intel, TSMC або Samsung. Cadence і Siemens не відповіли на запити про коментарі. Представник Synopsys заявив, що компанія дотримується всіх правил експортного контролю США, зазначило медіа.

Для американських компаній-розробників китайські компанії є важливими клієнтами. Так, пише ЗМІ, Cadence отримала 13% свого прибутку в другому кварталі 2022 року від китайських партнерів. Synopsys повідомила, що в другому фінансовому кварталі 17% виручки припадало на Китай. Однак неясно, яка частка доходів Cadence і Synopsys припадає на продаж доступу до ПЗ.

Минулого тижня виробники обладнання KLA і Lam Research повідомили, що Міністерство торгівлі повідомило їм про те, що США розширюють свою заборону на продаж у Китай інструментів, здатних виробляти процесори за 14-нанометровим техпроцесом, що існує вже багато років. Керівники американських компаній заявили, що обмеження стосуються китайських підприємств, які виробляють логічні мікросхеми.

Технологія GAA наступного покоління має вирішальне значення для виробників мікросхем, які змагаються з конкурентами за збільшення обчислювальної потужності й водночас виробляють мікросхеми, які споживають менше енергії. Gate all around дає велику перевагу таким виробникам чипів, як TSMC чи Intel, резюмує медіа.

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