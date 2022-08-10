Инвестор Марк Кьюбан назвал покупку виртуальной недвижимости в метавселенной "ерундой"

Миллиардер считает, что не стоит тратить деньги на то, чего пока что не существует.

В ходе интервью каналу Altcoin Daily на YouTube Марк Кьюбан рассказал, что негативно относится к виртуальной недвижимости, которую сейчас активно распродают в метавселенных. Об этом пишет businessinsider.com.

"Хуже всего то, что люди покупают недвижимость в этих местах (имея в виду метавселенные, — ред.)", — сказал Кьюбан. "Это просто самая тупая х***нь".

Такие компании, как Sandbox и Decentraland продают цифровые участки земли пользователям, которые затем могут покупать, продавать или сдавать их в аренду, или же использовать для строительства виртуальных объектов. Теоретически стоимость земли в метавселенной определяется двумя принципами физической недвижимости: редкостью и местоположением.

В виртуальную землю инвестируют такие бренды, как Adidas и Nike, однако это довольно рискованный криптоактив, по сравнению с инвестициями в реальную недвижимость, пишет СМИ.

О метавселенной заговорили в конце прошлого года, когда генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил о разработке проекта Horizon Worlds. Теоретически метавселенная должна стать цифровым миром, в котором люди смогут взаимодействовать с помощью аватаров, очков дополненной реальности и гарнитур виртуальной реальности. Но, несмотря на всю шумиху, подобные проекты пока что не реализованы в полной мере.

"Сейчас больше разговоров, чем дела", — сказал Кьюбан Altcoin Daily.

Кьюбан не является поклонником метавселенной, но он по-прежнему активно поддерживает криптовалюту и другие технологии Web3 — он инвестировал в Yuga Labs, которая владеет популярной коллекцией NFT Bored Ape Yacht Club, и в конце мая сравнил криптовалюту с ранним Интернетом, отметив, что лучшие проекты переживут продолжающуюся криптозиму.

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