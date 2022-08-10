Інвестор Марк К'юбан назвав покупку віртуальної нерухомості в метавсесвіті "дурнею"

Мільярдер вважає, що не варто витрачати гроші на те, чого поки що не існує.

Під час інтерв'ю каналу Altcoin Daily на YouTube Марк К'юбан розповів, що негативно ставиться до віртуальної нерухомості, яку зараз активно розпродують у метавсесвітах. Про це пише businessinsider.com.

"Найгірше те, що люди купують нерухомість у цих місцях (маючи на увазі метавсесвіти, — ред.), — сказав К'юбан. — Це просто найтупіша х***нь".

Такі компанії як Sandbox і Decentraland продають цифрові ділянки землі користувачам, які потім можуть купувати, продавати або здавати їх в оренду або використовувати для будівництва віртуальних об'єктів. Теоретично вартість землі в метавсесвіті визначається двома принципами фізичної нерухомості: рідкістю та місцем розташування.

У віртуальну землю інвестують такі бренди як Adidas і Nike, проте це досить ризикований криптоактив порівняно з інвестиціями в реальну нерухомість, пише ЗМІ.

Про метавсесвіт заговорили наприкінці минулого року, коли генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив про розробку проєкту Horizon Worlds. Теоретично метавсесвіт має стати цифровим світом, у якому люди зможуть взаємодіяти за допомогою аватарів, окулярів доповненої реальності й гарнітур віртуальної реальності. Але, незважаючи на весь галас, подібні проєкти поки що не реалізовані повною мірою.

"Зараз більше розмов, ніж справи", — сказав К'юбан Altcoin Daily.

К'юбан не є шанувальником метавсесвіту, але він, як і раніше, активно підтримує криптовалюту й інші технології Web3 — він інвестував у Yuga Labs, яка володіє популярною колекцією NFT Bored Ape Yacht Club, і наприкінці травня порівняв криптовалюту з раннім інтернетом, зазначивши, що найкращі проєкти переживуть криптозиму, що триває.

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