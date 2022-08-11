Украинские разведчики получат 50 дронов DJI Mavic 3 и 200 перископов UZI (фото)

Оборудование было куплено на пожертвования украинцев, а общая стоимость составила более €128 тыс.

Украинские разведчики получат 50 беспилотников DJI Mavic 3 и 200 перископов UZI. Они были куплены на пожертвования украинцев и переданы фондом Сергея Притулы.

Стоимость БПЛА DJI Mavic 3 и 200 тактических перископов UZI составляет €128 750. В одном из украинских интернет-магазинов стоимость одного DJI Mavic 3 составляет более 100 тыс. грн, а цена одного перископа UZI — более 3 тыс. грн.

Дроны помогут разведке обнаружить позиции российских войск, а перископы — исследовать местность из укрытия.

[ + – ] Дрон DJI Mavic 3 [ + – ] Перископ UZI

Что известно о DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 — квадрокоптер, который имеет две камеры L2D-20c от швейцарского бренда Hasselblad, оснащенные профессиональной матрицей 4/3. Они обеспечат плавный полет с распознаванием препятствий во всех направлениях и позволят без усилий проводить разведку. БПЛА сохраняет четкость изображения даже при слабом освещении. Кроме того, он передает сигнал, подымаясь на 15 км высоты.

Дрон работает в режиме разведки, а если объект слишком далеко, то можно приблизить его изображение с помощью телеобъектива и не подлетать.

Характеристики:

46 мин. полета;

15 км дальность передачи сигнала;

1080p, 60 кадров/с, прямая трансляция FHD с высокой частотой кадров;

поддержка 4G;

высокоточная технология позиционирования.

Что известно о перископе UZI

Перископ UZI позволяет вести наблюдение, даже если по периметру расположены преграды вроде заборов, стен, крыш. Устройство позволяет видеть то, что происходит за углом, а также годится для наблюдений в труднодоступных местах, таких как вентиляционные отверстия, лифтовые шахты и т. д.

Характеристики:

5-кратное увеличение;

дли: регулируется от 51 см до 68,5 см;

материал: алюминий;

вес: 02, кг

Напомним, 11 августа Фокус писал, что в России готовят дроны для "нового похода на Киев". Россияне решили провести слет под названием "Дронница", чтобы рекрутировать операторов на войну с Украиной.

Ранее, 5 августа стало известно, что Япония передаст Украине десятки разведывательных беспилотников. В июне Токио передал Киеву 30 дронов, а в августе приедет такое же количество. Также Украина получит несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.