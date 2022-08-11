Українські розвідники отримають 50 дронів DJI Mavic 3 та 200 перископів UZI (фото)

Обладнання купили на пожертвування українців, а загальна вартість становила понад €128 тис.

Українські розвідники отримають 50 безпілотників DJI Mavic 3 та 200 перископів UZI. Вони були куплені на пожертвування українців та передані фондом Сергія Притули.

Вартість БПЛА DJI Mavic 3 та 200 тактичних перископів UZI становить €128 750. В одному з українських інтернет-магазинів вартість одного DJI Mavic 3 становить понад 100 тис. грн, а ціна одного перископа UZI — понад 3 тис. грн.

Дрони допоможуть розвідці виявити позиції російських військ, а перископи — дослідити місцевість із укриття.

[ + – ] Дрон DJI Mavic 3 [ + – ] Перископ UZI

Що відомо про DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 — квадрокоптер, який має дві камери L2D-20c від швейцарського бренду Hasselblad, оснащені професійною матрицею 4/3. Вони забезпечать плавний політ із розпізнаванням перешкод у всіх напрямках та дозволять без зусиль проводити розвідку. БПЛА зберігає чіткість зображення навіть за слабкого освітлення. Крім того, він передає сигнал, піднімаючись на 15 км. висоти.

Дрон працює в режимі розвідки, а якщо об'єкт занадто далекий, то можна наблизити його зображення за допомогою телеоб'єктива і не підлітати.

Характеристики:

46 хв. польоту;

15 км. дальність передачі сигналу;

1080p, 60 кадрів/с, пряма трансляція FHD із високою частотою кадрів;

підтримка 4G;

Високоточна технологія позиціонування.

Що відомо про перископ UZI

Перископ UZI дозволяє вести спостереження, навіть якщо по периметру розташовані перешкоди на зразок парканів, стін, дахів. Пристрій дозволяє бачити те, що відбувається за рогом, а також підходить для спостережень у важкодоступних місцях, таких як вентиляційні отвори, ліфтові шахти тощо.

Характеристики:

5-кратне збільшення;

довжина: регулюється від 51 см до 68,5 см;

матеріал: алюміній;

вага: 0,2 кг

Нагадаємо, 11 серпня Фокус писав, що в Росії готують дрони для "нового походу на Київ". Росіяни вирішили провести зліт під назвою "Дронниця", щоб рекрутувати операторів на війну з Україною.

Раніше, 5 серпня, стало відомо, що Японія передасть Україні десятки розвідувальних безпілотників. У червні Токіо передав Києву 30 дронів, а в серпні приїде така сама кількість. Також Україна отримає кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.