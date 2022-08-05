Японія надасть Україні десятки розвідувальних безпілотників

У червні Токіо передав Києву близько 30 розвідувальних безпілотників. Нову військову допомогу буде відправлено в середині серпня, Україна також отримає кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.

Японія передасть Україні десятки розвідувальних безпілотників із камерами спостереження для боротьби з російським вторгненням. Про це заявили в Міністерстві оборони країни, повідомляє японське видання Japan Today.

Крім того, Токіо також надасть Києву кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства. Як стало відомо, допомогу запросили з боку української влади, її відправлять вже в середині серпня.

Зазначимо, що у червні Японія поставила близько 30 розвідувальних дронів. За словами офіційних осіб, вони не є оборонним обладнанням, оскільки призначені для комерційного використання.

Нагадаємо, 27 червня ЗМІ повідомляли, що Японія ввела санкції проти Росії та забороняє імпорт російського золота. Новий санкційний пакет щодо Москви стосується надання Росії бухгалтерських, трастових та інших видів послуг.

19 квітня стало відомо, що Токіо забезпечить Україну костюмами захисту від ядерної та хімічної зброї, а також передасть дрони. У Міноборони країни обіцяють і надалі надавати українцям максимальну підтримку.

9 квітня Японія вирішила виключити український полк "Азов" із переліку терористичних організацій. Агентство нацбезпеки країни повідомило, що полк було раніше визнано "неонацистською організацією" помилково.