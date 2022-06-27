Японія запроваджує нові санкції проти РФ і забороняє імпорт російського золота, — ЗМІ

У західних країнах продовжують обговорювати потенційну заборону на ввезення золота із РФ. Але, як вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, G7 навряд чи зможе остаточно домовитися з приводу цього питання. Тим часом у Токіо вже почали діяти.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Російської Федерації, включаючи заборону імпорту російського золота. Про це повідомляє місцевий мовник NHK.

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Як стало відомо, новий санкційний пакет щодо країни-агресора стосується надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших видів послуг. Японія також розширює свої заходи щодо заморожування російських активів, що дозволить охопити ще 70 фізичних осіб та організацій. Крім цього, запроваджується заборона на експорт щодо 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою.

За словами Кісіди, тепер такі структури як Рада Безпеки ООН просто не можуть впоратися з викликами, що виникають. Він наголосив, що Японія відкидає такий світ, в якому допускається будь-яка одностороння зміна статусу-кво за допомогою сили, як це сталося в Україні.

Заборона російського золота на Заході

Учора, 26 червня, президент США Джо Байден анонсував рішення G7 відмовитись від золота з РФ. "Велика сімка" оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, який приносить Росії десятки мільярдів доларів", — сказав він. З усім тим, вже 27 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни G7, куди входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США не зможуть остаточно домовитися про ембарго на золото з РФ, його слова передає німецьке видання Spiegel.

Федеральний канцлер наголосив, що це питання далі обговорюватиметься в Євросоюзі.

Як повідомляють ЗМІ, минулого року Росія експортувала золото на $15,4 млрд.

Раніше Фокус уже розповідав, навіщо ЄС має намір включити золото до нового санкційного пакета. Російські добувачі золота зазвичай продають золото комерційним банкам, які можуть надсилати його на експорт або перепродувати всередині країни.

Нагадаємо, Росія у відповідь на санкції заборонила японським рибалкам лов риби біля південних Курильських островів.