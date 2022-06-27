Япония вводит новые санкции против РФ и запрещает импорт российского золота, — СМИ

В западных странах продолжают обсуждать потенциальный запрет на ввоз золота из РФ. Но, как считает канцлер Германии Олаф Шольц, G7 вряд ли смогут окончательно договориться по поводу этого вопроса. Между тем, в Токио уже начали действовать.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против Российской Федерации, включая запрет на импорт российского золота. Об этом сообщает местный вещатель NHK.

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Как стало известно, новый санкционный пакет в отношении страны-агрессора касается предоставление России бухгалтерских, трастовых и некоторых других видов услуг. Япония также расширяет свои меры по замораживанию российских активов, что позволит охватить еще 70 физических лиц и организаций. Кроме этого, вводится запрет на экспорт в отношении 90 организаций, связанных с оборонной сферой.

По словам Кисиды, в настоящее время такие структуры как Совет Безопасности ООН просто не могут справиться с возникающими вызовами. Он подчеркнул, что Япония отвергает такой мир, в котором допускается любое одностороннее изменение статуса-кво с помощью силы, как это произошло в Украине.

Запрет российского золота на Западе

Вчера, 26 июня, президент США Джо Байден анонсировал решение G7 отказаться от золота из РФ. "Большая семерка" объявит, что мы запретим импорт российского золота, который приносит России десятки миллиардов долларов", — в частности, сказал он. Тем не менее, уже 27 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, не смогут окончательно договориться об эмбарго на золото из РФ. Его слова передает немецкое издание Spiegel.

Федеральный канцлер подчеркнул, что этот вопрос будет дальше обсуждаться в Евросоюзе.

Как сообщают СМИ, в прошлом году Россия экспортировала золото на $15,4 млрд.

Ранее Фокус уже рассказывал, зачем ЕС собирается включить золото в новый санкционный пакет. Российские добытчики золота обычно продают золото коммерческим банкам, которые могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны.

Напомним, Россия в ответ на санкции запретила японским рыбакам лов рыбы у южных Курильских островов.