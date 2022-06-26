Чтобы лишить агрессора доходов, "Большая семерка" не будет покупать у РФ золото — Байден

Президент США подчеркивает, что экспорт золота приносит Кремлю десятки миллиардов долларов, которые тратят на войну против Украины.

Накануне старта саммита лидеров "Большой семерки" американский президент Джо Байден анонсировал решение отказаться от покупки российского золота.

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"Большая семерка" объявит, что мы запретим импорт российского золота, который приносит России десятки миллиардов долларов", — заявил Байден.

По его словам, США стремятся лишить российского президента Владимира Путина доходов, которые он направляет на финансирование войны против Украины.

Напомним, в "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Решения этого неформального объединения не имеют обязательной юридической силы, однако позволяют лидерам входящих в него стран придерживаться согласованных планов.

Ранее Байден, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о растущем риске усталости от российско-украинской войны, заявил, что у него нет таких опасений. Однако в будущем эта война станет неким состязанием на выносливость для европейских стран и России.

Американский президент объяснил, почему США оказывают поддержку Украине: если бы Америка осталась в стороне, в Европе начался бы хаос, ведь следующими целями для Кремля стали бы Польша и Чехия.

Как сообщалось, "Большая семерка" планирует передать Украине 15 млрд евро. Западнамерен предоставить Киеву трехмесячный пакет финансовой помощи с краткосрочным финансированием в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать.