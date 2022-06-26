Щоб позбавити агресора доходів, "Велика сімка" не купуватиме в РФ золото — Байден

Президент США наголошує, що експорт золота приносить Кремлю десятки мільярдів доларів, які витрачають на війну проти України.

Напередодні старту саміту лідерів "Великої сімки" американський президент Джо Байден анонсував рішення відмовитися від покупки російського золота.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Велика сімка" оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, яке приносить Росії десятки мільярдів доларів", — заявив Байден.

За його словами, США прагнуть позбавити російського президента Володимира Путіна доходи, які він спрямовує на фінансування війни проти України.

Нагадаємо, до "Великої сімки" входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Рішення цього неформального об'єднання не мають обов'язкової юридичної сили, проте дозволяють лідерам країн, що входять до нього, дотримуватися узгоджених планів.

Раніше Байден, коментуючи слова прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про підвищений ризик втоми від російсько-української війни, заявив, що він не має таких побоювань. Однак у майбутньому ця війна стане певним змаганням на витривалість для європейських країн та Росії.

Американський президент пояснив, чому США надають підтримку Україні: якби Америка залишилася осторонь, у Європі почався б хаос, адже наступними цілями для Кремля стали б Польща та Чехія.

Як повідомлялося, "Велика сімка" планує передати Україні 15 млрд євро. Захід має намір надати Києву тримісячний пакет фінансової допомоги з короткостроковим фінансуванням у вигляді грантів, які, на відміну від кредитів, не потрібно повертати.