В ответ на санкции: Россия запретила японским рыбакам лов рыбы у Курильских островов

Япония ужесточает антироссийские санкции. С 17 июня в Россию нельзя поставлять грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. В ответ Москва накаляет ситуацию относительно южных Курил.

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В рамках нового пакета санкций против России Япония с 17 июня запрещает экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой спецтехники. Об этом сегодня на пресс-конференции в Токио рассказал министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает японское издание NHK.

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"Мы хотели бы принять жесткие санкции в сотрудничестве со странами Большой семерки и другими международными сообществами", — в частности, подчеркнул он.

Как уточняет российское агентство "ТАСС", в санкционный список внесены промышленные роботы, комплектующие и запчасти для станков, измерительные и испытательные приборы, насосы, турбины, оборудование для печати, ткацкие станки, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, ускорители заряженных частиц, некоторые виды древесины и др.

С начала российского вторжения в Украину Токио принял несколько пакетов санкций против РФ. В персональные санкционные списки входят более 700 граждан России и Беларуси, а также более 200 компаний и организаций. Среди запрещенных к экспорту товаров значится более 300 наименований, в том числе дорогие автомобили.

Ответные меры РФ

В то же время, Москва идет на ответные меры. Так, 9 июня стало известно о приостановке действия соглашения, позволяющего японцам ловить рыбу в водах вблизи спорных южных Курильских островов. Район является богатым промысловым участком минтая, скумбрии и осьминогов.

Сделка о рыболовстве действует с 1998 года, в рамках соглашения японские рыболовные суда могли работать на основе полученных за плату квот.

Сегодня вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что такое решение Россия приняла, так как Япония отказывается платить за квоты. Однако в Токио не сомневаются, что настоящей причиной является как раз введение антироссийских санкций.

"Мы сделаем все возможное, чтобы защитить безопасность японского рыболовства", — сказал главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Напомним, в Японии начали прибивать кукол с лицом Путина в храмах, чтобы наложить на него проклятие. Согласно древней традиции, пронзенное гвоздем место на кукле соответствует участку тела, в котором у человека должно что-то заболеть.

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