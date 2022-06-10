У відповідь на санкції: Росія заборонила японським рибалкам ловити рибу біля Курильських островів

Японія посилює антиросійські санкції. З 17 червня в Росію не можна постачати вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери. У відповідь Москва загострює ситуацію щодо південних Курил.

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У межах нового пакета санкцій проти Росії Японія з 17 червня забороняє експорт до РФ вантажних автомобілів, самоскидів, бульдозерів та іншої спецтехніки. Про це сьогодні на пресконференції в Токіо розповів міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, повідомляє японське видання NHK.

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"Ми хотіли б прийняти жорсткі санкції у співпраці з країнами Великої сімки та іншими міжнародними спільнотами", — зокрема, наголосив він.

Як уточнює російське агентство "ТАРС", до списку санкцій внесені промислові роботи, деталі для комплектування та запчастини для верстатів, вимірювальні та випробувальні прилади, помпи, турбіни, обладнання для друку, ткацькі верстати, сталеві резервуари, парогенератори, газові генератори, прискорювачі заряджених частинок, деякі види деревини та ін.

З початку російського вторгнення в Україну Токіо ухвалило кілька пакетів санкцій проти РФ. У персональні списки санкцій входять понад 700 громадян Росії та Білорусі, а також понад 200 компаній і організацій. Серед заборонених до експорту товарів є понад 300 найменувань, зокрема дорогі автомобілі.

Заходи РФ у відповідь

Водночас Москва йде на заходи у відповідь. Так, 9 червня стало відомо про зупинення дії угоди, що дозволяє японцям ловити рибу у водах поблизу спірних південних Курильських островів. Район є багатою промисловою ділянкою минтаю, скумбрії та восьминогів.

Угода про рибальство діє з 1998 року, в межах угоди японські рибальські судна могли працювати на основі отриманих за плату квот.

Сьогодні віцепрем'єр і повпред президента РФ на Далекому Сході Юрій Трутнєв заявив, що таке рішення Росія ухвалила, оскільки Японія відмовляється платити за квоти. Однак у Токіо не сумніваються, що справжньою причиною є саме запровадження антиросійських санкцій.

"Ми зробимо все можливе, щоб захистити безпеку японського рибальства", — сказав головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Нагадаємо, в Японії почали прибивати ляльок з обличчям Путіна у храмах, щоби накласти на нього прокляття. Згідно з давньою традицією, пронизане цвяхом місце на ляльці відповідає ділянці тіла, в якій у людини має щось захворіти.

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