Япония предоставит Украине десятки разведывательных беспилотников

В июне Токио передал Киеву около 30 разведывательных беспилотников. Новая военная помощь будет отправлена в середине августа, Украина также получит несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Япония передаст Украине десятки разведывательных беспилотников с камерами наблюдения для борьбы с российским вторжением. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, передает японское издание Japan Today.

Кроме того, Токио также предоставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия. Как стало известно, помощь была запрошена со стороны украинских властей, она будет отправлена ​​уже в середине августа.

Отметим, что в июне Япония поставила около 30 разведывательных дронов. По словам официальных лиц, они не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.

Напомним, 27 июня СМИ сообщали, что Япония ввела санкции против России и запрещает импорт российского золота. Новый санкционный пакет в отношении Москвы касается предоставления России бухгалтерских, трастовых и некоторых других видов услуг.

19 апреля стало известно, что Токио обеспечит Украину костюмами защиты от ядерного и химического оружия, а также передаст дроны. В Минобороны страны обещают и впредь оказывать украинцам максимальную поддержку.

9 апреля Япония решила исключить украинский полк "Азов" из перечня террористических организаций. Агентство нацбезопасности страны сообщило, что полк был ранее признан "неонацистской организацией" ошибочно.