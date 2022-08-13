Высший пилотаж. Инженер показал возможности одноместного аэромобиля JetRacer (видео)

Летательный аппарат может разгоняться до 250 км/ч и вращаться на месте, делая "бочку".

Французский изобретатель Фрэнки Запата представил свой одноместный дрон JetRacer, совершив на нем полноценный полет с элементами высшего пилотажа. Он опубликовал видео на своем YouTube-канале.

JetRacer оснащен 10-микротурбинными двигателями, обеспечивающими вертикальные взлет и посадку. Его главные особенности — высокая скорость высокая маневренность за счет сравнительно небольшой поверхности. Легкое модульное шасси позволяет управлять аэромобилем как дистанционно, так вручную при помощи джойстиков — для пилота предусмотрено комфортабельное кресло.

Основные характеристики JetRacer

Максимальная скорость полета: 250 км/ч

Максимальная высота над уровне моря: 3 км

Максимальный взлетный вес: 200 кг

По словам изобретателя, управление, электропитание и другие критически важные системы спроектированы так, чтобы обеспечить хорошую производительность и безопасность. Система управления дроном оснащена автоматической стабилизацией полета и может вести судно полностью автономно.

В ролике показано, как пилот летит на JetRacer над морем, зависает на месте и даже делает "бочку" — фигуру высшего пилотажа в виде вращения вокруг горизонтальной оси. Впрочем, комментаторы обратили внимание, что этот момент сняли сзади, поэтому человека в кресле не видно, в том числе рук на джойстиках. Как они считают, в интересах безопасности аппарат вращался в беспилотном режиме.

Фрэнк Запата также разработал ховерборд Flyboard Air. Как пишет сайт Teknotel, с его помощью инженер самостоятельно пересек пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от Европы.

Писали также, что житель Филиппин Кикс Мендиола собрал ховерборд и установил мировой рекорд, пролетев почти 2894 метра. Мужчина поднялся в воздух над заливом Субик и провел в полете 7 минут 22 секунды.