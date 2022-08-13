Вищий пілотаж. Інженер показав можливості одномісного аеромобіля JetRacer (відео)

Літальний апарат може розганятись до 250 км/год і обертатися на місці, роблячи "бочку".

Французький винахідник Френкі Запата представив свій одномісний дрон JetRacer, здійснивши на ньому повноцінний політ із елементами вищого пілотажу. Він опублікував відео на своєму каналі YouTube.

JetRacer оснащений 10-мікротурбінними двигунами, що забезпечують вертикальні зліт та посадку. Його головні особливості — висока швидкість, висока маневреність за рахунок порівняно невеликої поверхні. Легке модульне шасі дозволяє керувати аеромобілем як дистанційно, так вручну за допомогою джойстиків – для пілота передбачено комфортне крісло.

Основні характеристики JetRacer

Максимальна швидкість польоту: 250 км/год

Максимальна висота над рівнем моря: 3 км

Максимальна злітна вага: 200 кг

За словами винахідника, управління, електроживлення та інші критично важливі системи спроектовані так, щоб забезпечити хорошу продуктивність та безпеку. Система керування дроном оснащена автоматичною стабілізацією польоту і може вести судно повністю автономно.

У ролику показано, як пілот летить на JetRacer над морем, зависає на місці і навіть робить бочку — фігуру вищого пілотажу у вигляді обертання навколо горизонтальної осі. Втім, коментатори звернули увагу, що цей момент зняли ззаду, тому людину в кріслі не видно, зокрема, рук на джойстиках. Як вони вважають, задля безпеки апарат обертався в безпілотному режимі.

Френк Запата також розробив ховерборд Flyboard Air. Як пише сайт Teknotel, з його допомогою інженер самостійно перетнув протоку Ла-Манш, що відокремлює Великобританію від Європи.

Писали також, що мешканець Філіппін Кікс Мендіола зібрав ховерборд і встановив світовий рекорд, пролетівши майже 2894 метри. Чоловік піднявся у повітря над затокою Субік та провів у польоті 7 хвилин 22 секунди.