Китай запустил первый в мире "небесный" поезд — парит в воздухе на магнитах (видео)

Подвеска способна удерживать левитирующий поезд бесконечно долго без источника питания.

В Южном Китае компания Sky Train запустила в эксплуатацию первую в мире транспортную систему на магнитной подвеске, построенную с использованием постоянных магнитов вместо электромагнитов. Издание newatlas.com сообщило подробности.

Транспорт на магнитной подвеске практически бесшумны, требуют минимального обслуживания и потребляют меньше энергии при ускорении. Однако для левитации энергии затрачивается куда больше, чем для обеспечения питанием обычного электротранспорта. Но это только в том случае, если в конструкции использовались электромагниты. Постоянные магниты, в отличие от электромагнитов, способны снизить электропотребление, так как не нуждаются в источнике питания.

Для того, чтобы сделать магниты постоянными, необходимо использовать редкоземельные металлы. На долю Китая приходится почти 40% всех известных мировых запасов редкоземельных элементов. СМИ сообщает, что КНР доминирует в цепочке обработки и поставок, так в 2020 году 85% мировых рафинированных редкоземельных элементов были произведены шестью китайскими компаниями.

Компания Sky Train смогла создать подвеску с постоянными магнитами и запустить в эксплуатацию 800-метровую трассу в провинции Цзянси. Конструкция позволяют поезду (два вагона) висеть на высоте 10 м. Поезд на магнитной подушке способен перевезти 88 пассажиров. Он подвешен к рельсам на магнитах, но не имеет контакта с ними, что позволяет ему передвигаться бесшумно и без трения. Устройство развивает скорость до 80 км/ч. После тестирования, трасса будет расширена до 7,5 км, а максимальная скорость составит 120 км/ч.

Согласно данным South China Morning Post, работа Sky Train обойдется в 10 раз дешевле.

Ранее мы сообщали о том, что в Канаде планируют запустить так называемый вакуумный поезд, который будет передвигаться с максимальной скоростью 1200 км/ч.