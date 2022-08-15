Китай запустив перший у світі "небесний" поїзд — ширяє в повітрі на магнітах (відео)

Підвіска здатна утримувати потяг, що левітує, нескінченно довго без джерела живлення.

У Південному Китаї компанія Sky Train запустила в експлуатацію першу у світі транспортну систему на магнітній підвісці, побудовану з використанням постійних магнітів замість електромагнітів. Видання newatlas.com повідомило подробиці.

Транспорт на магнітній підвісці практично безшумний, вимагає мінімального обслуговування та споживає менше енергії під час прискорення. Однак для левітації енергії витрачається значно більше, ніж для забезпечення живлення звичайного електротранспорту. Але це тільки в тому випадку, якщо в конструкції використовувалися електромагніти. Постійні магніти, на відміну електромагнітів, здатні знизити електроспоживання, оскільки не потребують джерела живлення.

Для того, щоб зробити магніти постійними, необхідно використовувати рідкісноземельні метали. На частку Китаю припадає майже 40% всіх відомих світових запасів рідкісноземельних елементів. ЗМІ повідомляє, що КНР домінує в ланцюжку обробки та постачання, у 2020 році 85% світових рафінованих рідкісноземельних елементів були вироблені шістьма китайськими компаніями.

Компанія Sky Train змогла створити підвіску з постійними магнітами та запустити в експлуатацію 800-метрову трасу в провінції Цзянсі. Конструкція дозволяють поїзду (два вагони) висіти на висоті 10 м. Поїзд на магнітній подушці здатний перевезти 88 пасажирів. Він підвішений до рейок на магнітах, але не має контакту з ними, що дозволяє йому пересуватися безшумно та без тертя. Пристрій розвиває швидкість до 80 км/год. Після тестування траса буде розширена до 7,5 км, а максимальна швидкість складе 120 км/год.

За даними South China Morning Post, робота Sky Train обійдеться в 10 разів дешевше.

Раніше ми повідомляли про те, що в Канаді планують запустити так званий вакуумний поїзд, який пересуватиметься з максимальною швидкістю 1200 км/год.