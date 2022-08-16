ИИ научится cоздавать и управлять "невидимыми" БПЛА: как это поможет военным

Британские военные ожидают, что "умные" системы дадут им стратегическое преимущество и помогут создать более совершенные беспилотные аппараты.

Министерство обороны Великобритании запустило Центр искусственного интеллекта (DAIC), который научат управлять дронами, разрабатывать наземные беспилотники и решать другие военные задачи. Об этом пишет издание The Stack, ссылаясь на британских чиновников.

В Минобороны ожидают, что "революционная мощь искусственного интеллекта" поможет военным достичь стратегических успехов. Разработку разделили между тремя организациями: Defense Digital, Лабораторией оборонной науки и технологий и Defence Equipment & Support’s Future Capability Group. ИИ уже проходит обучение и вскоре должен подсказать специалистам, как создать идеальные наземные беспилотные комплексы и более незаметные летательные аппараты, пишет СМИ.

Центр оборонного ИИ впервые публично упомянул глава стратегического командования Великобритании генерал Патрик Сандерс. В мае 2021 года он заявил, что страна столкнулась с "технологическим цунами" угроз, с которыми может справиться только искусственный интеллект. По его словах, преимущество в военном деле все чаще обеспечивают не аппаратные платформы, а системы, получающие информацию от сетей из датчиков. Поэтому Минобороны решило внедрять ИИ и использовать его в целях обороны.

По данным Defense Digital, в мае 2022 года ведомство собрало специалистов на мероприятие, в ходе которого показали несколько проектов, связанных с ИИ — все они сейчас реализуются в оборонной сфере. Британские эксперты обсудили, как можно использовать искусственный интеллект для разработки беспилотных наземных транспортных средств, запустить программирование на естественном языке для ускорения работы, а также заставить дроны более скрытно перемещаться в воздухе к точкам назначения.

Ранее писали, о каком искусственном интеллекте мечтают военные командиры. Армия США пытается внедрить такие технологии со времен холодной войны, но большинство экспериментов проваливаются.

Недавно стало известно, что военные США учат ИИ воевать против армии России, анализируя ее действия в Украине. Значительную часть данных предоставляют спутниковые снимки и видео.