ШІ навчиться створювати та керувати "невидимими" БПЛА: як це допоможе військовим

Британські військові очікують, що "розумні" системи дадуть їм стратегічну перевагу та допоможуть створити досконаліші безпілотні апарати.

Міністерство оборони Великобританії запустило Центр штучного інтелекту (DAIC), який навчать керувати дронами, розробляти наземні безпілотники та вирішувати інші військові завдання. Про це пише видання The Stack, посилаючись на британських чиновників.

У Міноборони очікують, що "революційна міць штучного інтелекту" допоможе військовим досягти стратегічних успіхів. Розробку розділили між трьома організаціями: Defense Digital, Лабораторією оборонної науки та технологій та Defence Equipment & Support's Future Capability Group. ШІ вже проходить навчання і незабаром має підказати фахівцям, як створити ідеальні наземні безпілотні комплекси та непомітніші літальні апарати, пише ЗМІ.

Центр оборонного ШІ вперше публічно згадав голова стратегічного командування Великої Британії генерал Патрік Сандерс. У травні 2021 року він заявив, що країна зіткнулася з "технологічним цунамі" загроз, з якими може впоратися лише штучний інтелект. За його словами, перевагу у військовій справі все частіше забезпечують не апаратні платформи, а системи, які отримують інформацію від мереж із датчиків. Тому Міноборони вирішило впроваджувати ШІ та використовувати його з метою оборони.

За даними Defense Digital, у травні 2022 року відомство зібрало фахівців на захід, під час якого показали кілька проєктів, пов'язаних з ШІ — усі вони зараз реалізуються в оборонній сфері. Британські експерти обговорили, як можна використовувати штучний інтелект для розробки безпілотних наземних транспортних засобів, запустити програмування природною мовою для прискорення роботи, а також змусити дрони прихованіше переміщатися в повітрі до точок призначення.

Раніше писали, про який штучний інтелект мріють військові командири. Армія США намагається запровадити такі технології з часів холодної війни, але більшість експериментів провалюються.

Нещодавно стало відомо, що військові США вчать ШІ воювати проти армії Росії, аналізуючи її дії в Україні. Значну частину даних надають супутникові знімки та відео.