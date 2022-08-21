DJI выпустит новый дрон - Avata. Что известно о новом беспилотнике (фото)

В Сеть утекли технические характеристики нового БПЛА от DJI, презентация которого намечена на 25 августа.

25 августа китайский производитель дронов представит свой новый DJI Avata. Издание winfuture.de опубликовало информацию о новинке.

Разработчики позиционируют БПЛА DJI Avata как устройство, которое можно использовать в тесных помещениях. Пропеллер аппарата защищен таким образом, что если Avata врежется в стену или какой-то предмет, то он отскочит от него и останется парить в воздухе. Направленные вниз датчики безопасности и инфракрасные датчики TOF отвечают за обнаружение препятствий, особенно при полете на малых высотах или в помещении. Кроме того, 410-граммовый дрон располагает аварийным тормозом и способен остановиться, даже если разогнался до максимальной скорости 97 км/ч. Издание отмечает, что максимальная высота полета устройства составляет 5 км, а максимальная длительность полета — 18 мин. на одном заряде аккумулятора емкостью 2420 мАч.

[ + – ] БПЛА DJI Avata Фото: winfuture.de

Для записи видео в формате 4K и фотографий с максимальным разрешением 4000 x 3000 пикс. имеется 1/1,7-дюймовый CMOS-датчик со сверхширокоугольным объективом, автофокусом, фиксированным фокусом, фокусным расстоянием 2,34 мм и встроенная диафрагма f/2.8. Технологии RockSteady 2.0 и HorizonSteady отвечают за стабилизацию изображения.

Объем памяти DJI Avata равен 20 ГБ, однако его можно расширить до 256 ГБ с помощью карт MicroSD. Дрон также имеет USB-C, спутниковую навигацию и коррекцию искажений.

В стандартный комплект поставки беспилотника DJI Avata входит сам дрон вместе с аккумулятором, тремя парами пропеллеров, блоком питания, защитой подвеса и кабелем USB-C, дополнительный блок питания не предусмотрен. Китайский производитель также предлагает комплект Fly Smart Combo Bundle с очками DJI Goggles V2 (модель предыдущего поколения) и блоком управления движением.

[ + – ] Дрон DJI Avata Фото: winfuture.de

В комплект Pro View Combo входят новые очки DJI Goggles 2 с разрешением 1080p, частотой 100 Гц, батареей емкостью 1800 мАч, Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Очки FPV могут проработать на одном заряде до 2 ч, блок управления движением может работать до 5 ч.

По какой цене будет продаваться дрон DJI Avata, пока неизвестно.

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