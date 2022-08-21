DJI випустить новий дрон – Avata. Що відомо про нового безпілотника (фото)

У Мережу втекли технічні характеристики нового БПЛА від DJI, презентація якого запланована на 25 серпня.

25 серпня китайський виробник дронів представить свій новий DJI Avata. Видання winfuture.de опублікувало інформацію про новинку.

Розробники позиціонують БПЛА DJI Avata як пристрій, який можна використовувати у тісних приміщеннях. Пропелер апарату захищений так, що якщо Avata вріжеться в стіну або якийсь предмет, він відскочить від нього і залишиться в повітрі. Спрямовані вниз датчики безпеки та інфрачервоні датчики TOF відповідають за виявлення перешкод, особливо під час польотів на малих висотах чи у приміщенні. Крім того, 410-грамовий дрон має аварійне гальмо і здатний зупинитися, навіть якщо розігнався до максимальної швидкості 97 км/год. Видання зазначає, що максимальна висота польоту пристрою становить 5 км, а максимальна тривалість польоту — 18 хв на одному заряді акумулятора місткістю 2 420 мАг.

[ + – ] БПЛА DJI Avata Фото: winfuture.de

Для запису відео у форматі 4K та фотографій з максимальною роздільною здатністю 4000 x 3000 пікс. є 1/1,7-дюймовий CMOS-датчик із надширококутним об'єктивом, автофокусом, фіксованим фокусом, фокусною відстанню 2,34 мм та вбудована діафрагма f/2.8. Технології RockSteady 2.0 та HorizonSteady відповідають за стабілізацію зображення.

Обсяг пам'яті DJI Avata дорівнює 20 ГБ, але його можна розширити до 256 ГБ за допомогою карт MicroSD. Дрон також має USB-C, супутникову навігацію та корекцію спотворень.

У стандартний комплект поставки безпілотника DJI Avata входить сам дрон разом з акумулятором, трьома парами пропелерів, блоком живлення, захистом підвісу та кабелем USB-C, додатковий блок живлення не передбачено. Китайський виробник також пропонує комплект Fly Smart Combo Bundle з окулярами DJI Goggles V2 (модель попереднього покоління) та блоком управління рухом.

[ + – ] Дрон DJI Avata Фото: winfuture.de

У комплект Pro View Combo входять нові окуляри DJI Goggles 2 з роздільною здатністю 1080p, частотою 100 Гц, батареєю місткістю 1800 мАг, Wi-Fi та Bluetooth 5.2. Окуляри FPV можуть опрацювати одному заряді до 2 год, блок управління рухом може працювати до 5 год.

За якою ціною продаватиметься дрон DJI Avata, поки невідомо.

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