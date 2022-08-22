"Атомное телевидение" транслирует живое видео через облако странных атомов (видео)

Atomic TV состоит из газа атомов рубидия, размещенных в стеклянном контейнере, и лазеров двух разных цветов.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) показали, что облако атомов можно использовать в качестве приемника видеосигналов. Команда продемонстрировала, как работает "атомное телевидение", передав живую видеотрансляцию и даже видеоигры через атомы на монитор, сообщает newatlas.com.

Atomic TV, как назвали свое изобретение ученые, состоит из газа атомов рубидия, размещенных в стеклянном контейнере, и лазеров двух разных цветов. Ученые воздействовали на атомы лазерами, вследствие чего они переходили в так называемое "ридберговское" состояние, когда электроны начинают вращаться на относительно большом расстоянии от ядра. Это делает атомы чувствительными к электромагнитным полям, в итоге они могут функционировать как радиоприемники.

В ходе нового исследования были продемонстрированы возможности видео. Сначала к ридберговским атомам подается стабильный несущий радиосигнал, затем этот сигнал модулируется с использованием входных данных с видеокамеры или другого источника. Новый модулированный сигнал передается через рупорную антенну к атомам, что заставляет их определенным образом "смещать" свою энергию. Процесс смещения энергии от атомов используется в качестве выходного сигнала, который затем проходит через аналого-цифровой преобразователь в формат VGA, который, наконец, подается на телевизор, который отображает видео.

"Мы выяснили, как транслировать и получать видео через атомные датчики Ридберга", — сказал Крис Холлоуэй, ведущий исследователь проекта. "Теперь мы занимаемся потоковым видео, транслируем видеоигры через атомы".

Ученые говорят, что видео может передаваться со скоростью около 100 МБ/с, что довольно неплохо по современным интернет-стандартам. Однако они передавали только видео стандартного разрешения 480i, которое выглядит размытым.

Тем не менее, характеристики можно улучшить, изменив размер и мощность лазерных лучей, а также методы обнаружения выходных сигналов. Более узкие лучи обеспечивают более высокую частоту обновления и лучшее разрешение сигнала.

По мнению исследователей, система связи на основе атомов выдерживает куда больше помех, чем существующая электроника.

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