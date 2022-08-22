"Атомне телебачення" транслює живе відео через хмару дивних атомів (відео)

Atomic TV складається з газу атомів рубідія, розміщених у скляному контейнері, та лазерів двох різних кольорів.

Дослідники з Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) показали, що хмару атомів можна використовувати як приймач відеосигналів. Команда продемонструвала, як працює "атомне телебачення", передавши живу відеотрансляцію і навіть відеоігри через атоми на монітор, повідомляє newatlas.com.

Atomic TV, як назвали свій винахід учені, складається з газу атомів рубідії, розміщених у скляному контейнері, та лазерів двох різних кольорів. Учені впливали на атоми лазерами, внаслідок чого вони переходили в так званий "рідбергівський" стан, коли електрони починають обертатися на відносно великій відстані від ядра. Це робить атоми чутливими до електромагнітних полів, і зрештою вони можуть функціонувати як радіоприймачі.

Під час нового дослідження було продемонстровано можливості відео. Спочатку до рідбергівських атомів подається стабільний несучий радіосигнал, потім цей сигнал модулюється з використанням вхідних даних із відеокамери або іншого джерела. Новий модульований сигнал передається через рупорну антену до атомів, що змушує їх певним чином "зміщувати" свою енергію. Процес зміщення енергії від атомів використовується як вихідний сигнал, який потім проходить через аналого-цифровий перетворювач у формат VGA, який, нарешті, подається на телевізор, котрий відображає відео.

"Ми з'ясували, як транслювати й отримувати відео через атомні датчики Рідберга", — сказав Кріс Голловей, провідний дослідник проєкту. "Тепер ми займаємось потоковим відео, транслюємо відеоігри через атоми".

Учені кажуть, що відео може передаватися зі швидкістю приблизно 100 МБ/с, що досить непогано за сучасними інтернет-стандартами. Однак вони передавали лише відео стандартного дозволу 480i, яке виглядає розмитим.

Тим не менш, характеристики можна покращити, змінивши розмір і потужність лазерних променів, а також методи виявлення вихідних сигналів. Вужчі промені забезпечують вищу частоту оновлення і кращу роздільну здатність сигналу.

На думку дослідників, система зв'язку на основі атомів витримує значно більше перешкод, ніж наявна електроніка.

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