Графен способен извлекать золото из выброшенной электроники (фото, видео)

Новый метод может позволить перерабатывать золото в электронике, а не тратить его впустую.

Выброшенная электроника может быть буквально золотой жилой. Исследователи разработали новый эффективный способ использования графена для извлечения золота из электронных отходов без использования каких-либо других химикатов или энергии. Об этом сообщается на сайте Манчестерского университета.

Золото используется в электронных компонентах благодаря его высокой электропроводности. Как известно, извлечение золота и других драгоценных металлов из гаджетов — это сложный процесс, требующий использования химикатов или применения высокой температуры. Однако исследователи из Манчестерского университета, Университета Цинхуа и Китайской академии наук разработали гораздо более простой метод извлечения золота из электронных отходов. Все, что нужно, это немного графена.

Сначала электронные отходы измельчаются, а затем растворяются в специальном растворе. Добавляется мембрана из восстановленного оксида графена, и уже через несколько минут на поверхности мембраны начинает накапливаться чистое золото. Всего 1 г графена достаточно, чтобы извлечь почти вдвое больше золота. Важно отметить, что он графен не притягивает другие металлы в смеси из электронных отходов, и впоследствии графеновую мембрану можно сжечь, оставив лишь золото.

"Это простой электрохимический процесс", — сказал доктор Ян Су, ведущий автор исследования. "Взаимодействие между графеном и ионами золота обеспечивают исключительную селективность, в итоге извлекается только золото без других ионов или солей".

[ + – ] Процесс извлечение золота при помощи графена Фото: Манчестерский университет

Ученые утверждают, что этот метод поможет сократить количество золота, которое идет в отходы, а также решить проблему электронных отходов.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи создали новый вид графена, который имеет скрученную структуру и отличается своими сверхпроводящими свойствами. Ученые уверены, что такой графен пригодится в тех отраслях, где важно доставлять электричество без потерь.

Также информировали о том, что сенсор из графена можно наносить на кожу и отслеживать состояние здоровья человека. Такой датчик намного эффективнее, чем фитнес-браслеты и "умные" часы.