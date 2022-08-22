Графен здатний видобувати золото з викинутої електроніки (фото, відео)

Новий метод може дозволити переробляти золото в електроніці, а не марнувати його.

Викинута електроніка може бути буквально золотою жилою. Дослідники розробили новий ефективний спосіб використання графену для отримання золота з електронних відходів без використання будь-яких інших хімікатів або енергії. Про це повідомляється на сайті Манчестерського університету.

Золото використовується в електронних компонентах завдяки його високій електропровідності. Як відомо, вилучення золота та інших дорогоцінних металів з гаджетів — це складний процес, що вимагає використання хімікатів або застосування високої температури. Проте дослідники з Манчестерського університету, Університету Цінхуа та Китайської академії наук розробили набагато простіший метод вилучення золота з електронних відходів. Все, що потрібно, це трохи графену.

Спочатку електронні відходи подрібнюються, а потім розчиняються у спеціальному розчині. Додається мембрана з відновленого оксиду графену, і вже за кілька хвилин на поверхні мембрани починає накопичуватися чисте золото. Всього 1 г графену достатньо, щоб витягти майже вдвічі більше золота. Важливо, що він графен не притягує інші метали у суміші з електронних відходів, і згодом графенову мембрану можна спалити, залишивши лише золото.

"Це простий електрохімічний процес", — сказав доктор Ян Су, провідний автор дослідження. "Взаємодія між графеном та іонами золота забезпечують виняткову селективність, у результаті витягується лише золото без інших іонів чи солей".

[ + – ] Процес вилучення золота за допомогою графену Фото: Манчестерский университет

Вчені стверджують, що цей метод допоможе скоротити кількість золота, що йде у відходи, а також розв'язати проблему електронних відходів.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники створили новий вид графену, який має скручену структуру та відрізняється своїми надпровідними властивостями. Вчені впевнені, що такий графен стане в пригоді в тих галузях, де важливо доставляти електрику без втрат.

Також інформували про те, що сенсор із графену можна наносити на шкіру та відстежувати стан здоров'я людини. Такий датчик набагато ефективніший, ніж фітнес-браслети та "розумний" годинник.