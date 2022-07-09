Учені створили датчик із графену, який наноситься на шкіру як татуювання (фото)

Сенсор зміг безперервно відстежувати артеріальний тиск протягом 300 хвилин, що в 10 разів більше, ніж звичайні фітнес-браслети.

Щоб відстежувати артеріальний тиск у режимі реального часу, група вчених з Техаського університету в Остіні та Техаського університету A&M створили особливий графеновий датчик. Про результати дослідження повідомило physicsworld.com.

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Раніше артеріальний тиск вимірювали за допомогою спеціальної манжети, фітнес-трекерів та ультразвукових сенсорів. Тепер запропоновано новий спосіб — зручніший і, що найголовніше, він забезпечує тривале стеження якості роботи серцево-судинної системи. Дослідники розробили датчики з графену — дуже міцні та водночас легкі.

[ + – ] Графеновий сенсор Фото: Roozbeh Jafari

Команда з Техаського університету в Остіні та Техаського університету A&M створила липку та дуже гнучку стрічку на основі графену. Її можна наклеювати на шкіру, як це роблять, коли наносять тимчасове татуювання. За словами одного з керівників проєкту Рузбеха Джафарі, стрічка взагалі не відчувається на шкірі, не сковує рухів і навіть непомітна.

Сенсори працюють так: у шкіру подається слабкий струм, завдяки чому вимірюється опір ділянки тіла між датчиками. Струм проходить через потік крові в судинах, а потім збираються дані про опір потоку крові. Опір змінюється залежно від коливань кров'яного тиску, внаслідок чого вчені отримують дані про рівень артеріального тиску. Всю отриману інформацію обробляють за допомогою алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту.

Під час тестів команда провела 18 667 вимірів, точність яких склала 0,2±4,5 мм рт. ст. для діастолічного тиску та 0,2±5,8 мм рт. ст. для систолічного тиску. Це говорить про те, що графеновий датчик впорався зі своїм завданням не гірше, ніж стандартний пристрій моніторингу кров'яного тиску. Новинку тестували в процесі фізичних навантажень, яким зазнавали випробувані, в умовах перепаду температур. Результати показали, що пристрій спрацював коректно в усіх випадках. Також графеновий сенсор дозволив відстежувати артеріальний тиск 300 хвилин поспіль, тоді як стандартні сенсори можуть протриматися лише 30 хвилин.

У майбутньому вчені сподіваються застосувати датчики для відстеження інших показників стану здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що дослідникам вдалося синтезувати новий вид графену, який здатний зробити електроніку досконалішою. Матеріал отримав назву графін.