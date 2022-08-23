Дроны RQ-7B Shadow хотят заменить тактическими БПЛА JUMP 20: что известно (видео)

Комплекс JUMP 20 включает в себя шесть аппаратов, которые значительно тише предшественников.

Армия США заменит дроны RQ-7B Shadow на системы JUMP 20 от компании AeroVironment. Об этом сообщила пресс-служба производителя на официальном сайте.

AeroVironment победила на конкурсе в рамках программы "Тактическая беспилотная авиационная система будущего" и подписала с американскими войсками контракт на поставку одной из боевых групп среднего беспилотника JUMP 20, соглашение также предусматривает дополнительные услуги, такие как обучение операторов и техническая поддержка. Как пишет официальный сайт армии США, производитель получит $8 млн, а в случае успешных испытаний первого комплекса, Пентагон может дополнительно закупить еще семь.

Вице-президент и генеральный менеджер продуктовой линейки AeroVironment Горик Хосселян заявил, что американские военные в ускоренном темпе пытаются заменить БПЛА RQ-7B Shadow, которые используют бригадные боевые группы. Они выбрали JUMP 20, поскольку та хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. RQ-7B Shadow стал настоящей "рабочей лошадкой" для вооруженных сил США, однако противники могут достаточно легко обнаружить его во время проведения воздушной разведки.

Система JUMP 20 состоит из шести летательных аппаратов, наземных терминалов данных и наземных станций управления, которые можно развернуть менее чем за час. Сами беспилотники сочетают в себе неподвижное крыло и винты для вертикального взлета-посадки, благодаря чему им не нужна взлетная полоса. JUMP 20 стала первой системой в своем роде, которая широко используется для поддержки американских военных.

"Его способность развертываться, управляться и поддерживаться из любого места меняет правила игры в театре военных действий и в ситуациях, когда противник повредил инфраструктуру или разрушил ее", — подчеркнул Горик Хосселян.

JUMP 20 подходит для многоцелевых операций, поскольку может автономно работать более 14 ч и поддерживать связь с оператором на расстоянии до 185 км. Модульная конструкция позволяет нести различную полезную нагрузку весом до 13,6 кг.

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