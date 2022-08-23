Дрони RQ-7B Shadow хочуть замінити тактичними БПЛА JUMP 20: що відомо (відео)

Комплекс JUMP 20 враховує шість апаратів, які значно тихіші за попередників.

Армія США замінить дрони RQ-7B Shadow на системи JUMP 20 від компанії AeroVironment. Про це повідомила пресслужба виробника на офіційному сайті.

AeroVironment перемогла на конкурсі в межах програми "Тактична безпілотна авіаційна система майбутнього" та підписала з американськими військами контракт на постачання однієї з бойових груп середнього безпілотника JUMP 20, угода також передбачає додаткові послуги, такі як навчання операторів і технічна підтримка. Як пише офіційний сайт армії США, виробник отримає $8 млн, а в разі успішних випробувань першого комплексу Пентагон може додатково закупити ще сім.

Віцепрезидент і генеральний менеджер продуктової лінійки AeroVironment Горік Госселян заявив, що американські військові в прискореному темпі намагаються замінити БПЛА RQ-7B Shadow, які використовують бригадні бойові групи. Вони вибрали JUMP 20, оскільки вона добре зарекомендувала себе в бойових умовах. RQ-7B Shadow став справжнім "робочим конем" для збройних сил США, проте противники можуть досить легко помітити його під час проведення повітряної розвідки.

Система JUMP 20 складається із шести літальних апаратів, наземних терміналів даних і наземних станцій управління, які можна розгорнути менш ніж за годину. Самі безпілотники поєднують у собі нерухоме крило та гвинти для вертикального зльоту-посадки, завдяки чому їм не потрібна злітна смуга. JUMP 20 стала першою системою свого роду, яка широко використовується для підтримки американських військових.

"Його здатність розвертатися, керуватися і підтримуватися з будь-якого місця змінює правила гри в театрі воєнних дій і в ситуаціях, коли противник пошкодив інфраструктуру або зруйнував її", — наголосив Горік Госселян.

JUMP 20 підходить для багатоцільових операцій, оскільки може автономно працювати понад 14 годин і підтримувати зв'язок з оператором на відстані до 185 км. Модульна конструкція дозволяє нести різне корисне навантаження вагою до 13,6 кг.

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