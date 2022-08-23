Дрон ВСУ эффектно взорвал российскую мобильную станцию спутниковой связи "Аурига" (видео)

Командиры и солдаты армии РФ остались без связи.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" выложил видео, демонстрирующее, как бойцы ВСУ лишили оккупантов связи одним точным ударом, нанесенным с дрона. В посте сообщается, что была взорвана мобильная станция спутниковой связи "Аурига".

На видео сначала демонстрируется сама станция. Авторы ролика показали две ее фотографии. Затем следует видеоряд, где прицельно производится сброс мины на устройство российской армии.

Что известно о мобильной станции спутниковой связи "Аурига"

Производителем устройства является ООО "ИТИС", который разрабатывает телекоммуникационное оборудование и системы спутниковой связи "различного назначения". На сайте компании указано, что "в линейке изделий предприятия присутствуют наземные (в том числе автомобильные) и корабельные станции спутниковой связи, мобильные комплекты видеотрансляции, устройства контроля, мониторинга и управления трафиком, спутниковые маршрутизаторы".

[ + – ] Мобильная станция спутниковой связи "Аурига"

В комплект поставки "Аурига" 1.2 В (аналогичная и была уничтожена с дрона) входит:

антенный пост;

аппаратный модуль с системой управления станцией;

приемо-передающее оборудование Ku-диапазона;

источник питания полевой;

комплект соединительных кабелей;

ЗИП-О (ЗИП расшифровывается как запасные части, инструменты и принадлежности, О означает "одиночный", — ред.);

комплект эксплуатационных документов.

Украинские СМИ сообщают, что станция "Аурига" обеспечивает связью российских солдат и их командование. Известно также, что устройство эксплуатируется армией РФ с 2014 года и применялось в Сирии. Благодаря своей простой конструкции она весьма проста в установке — справится один человек за несколько минут.

Ранее мы сообщали о том, что в скором времени украинские солдаты получат боевые дроны ScanEagle из США. Эти БПЛА используются для разведки, позволяя следить за противником в любое время суток при при любых погодных условиях.