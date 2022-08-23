Дрон ЗСУ ефектно підірвав російську мобільну станцію супутникового зв'язку "Аурига" (відео)

Командири та солдати армії РФ залишилися без зв'язку.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" виклав відео, яке демонструє, як бійці ЗСУ позбавили окупантів зв'язку одним точним ударом, завданим із дрона. У пості повідомляється, що підірвали мобільну станцію супутникового зв'язку "Аурига".

На відео спочатку демонструється сама станція. Автори ролика показали дві фотографії. Потім слідує відеоряд, де прицільно проводиться скидання міни на пристрій російської армії.

Що відомо про мобільну станцію супутникового зв'язку "Аурига"

Виробником пристрою є ТОВ "ІТІС", який розробляє телекомунікаційне обладнання та системи супутникового зв'язку "різного призначення". На сайті компанії зазначено, що "в лінійці виробів підприємства присутні наземні (у тому числі автомобільні) та корабельні станції супутникового зв'язку, мобільні комплекти відеотрансляції, пристрої контролю, моніторингу та керування трафіком, супутникові маршрутизатори".

[ + – ] Мобільна станція супутникового зв'язку "Аурига"

У комплект постачання "Аурига" 1.2 В (аналогічну й знищили з дрона) входить:

антенний пост;

апаратний модуль із системою управління станцією;

приймально-передавальне обладнання Ku-діапазону;

джерело живлення польове;

комплект з'єднувальних кабелів;

ЗІП-О (ЗІП розшифровується як запасні частини, інструменти й прилади, О означає "одиночний", — ред.);

комплект експлуатаційних документів

Українські ЗМІ повідомляють, що станція "Аурига" забезпечує зв'язком російських солдатів і їхнє командування. Відомо також, що пристрій експлуатується армією РФ з 2014 року та застосовувався в Сирії. Завдяки своїй простій конструкції він дуже простий в установці — впорається одна людина за кілька хвилин.

Раніше ми повідомляли про те, що незабаром українські солдати отримають бойові дрони ScanEagle із США. Ці БПЛА використовуються для розвідки, дозволяючи стежити за супротивником у будь-який час доби за будь-яких погодних умов.