Ученые создали робота-рыбу с огромными плавниками: где она пригодится

Вместо гребных винтов RobDact полагается на элементы, имитирующие тело реально существующих рыб.

Китайские ученые разработали подводного рыбу-робота RobDact, напоминающего рыбу с огромными плавниками. Они описали свою работу в статье для журнала Cyborg и Bionic Systems, передает Tech Xplore.

Сотрудники Института автоматизации Китайской академии наук вдохновились рыбами из семейства Dactylopteridae, известными большими размерами своих грудных плавников. Они провели вычисления и создали гидронамическую модель корпуса, которая позволяет проще управлять роботом во время движения.

В настоящее время плавающие роботы уже используются для многих задач, в том числе для ловли рыб, подводных исследованиях и составления карт. Большинство из них двигаются под водой благодаря гребным винтам, которые эффективно работают только на просторных участках и спокойных участках. Однако очень часто машинам нужно плавать и держаться на одном месте в несgокойных водоемах. Кроме того, на малой скорости гребные винты создают течения, снижающие стабильность аппаратов. Поэтому исследователи обратились к природе, а именно к тому, как устроены тела подводных животных.

[ + – ] Устройство подводного робота RobDact

"Чтобы сделать гидродинамическую модель более точной и практичной, мы объединили вычислительную гидродинамику и эксперимент по измерению силы", — сказал Руи Ван, научный сотрудник Института автоматизации Китайской академии наук.

Во время эксперимента ученые измерили гидродинамическую силу RobDact на разных скоростях и в разных направлениях, а затем нашли взаимосвязь между параметрами колебаний RobDact и тягой транспортного средства. В итоге они создали точную модель поведения RobDact при различных движениях. В будущем команадf намерена использовать этот подход для создания эффективной системы управления роботами.

"Конечная цель — способствовать практическому применению бионических подводных аппаратов для мониторинга водной среды, а также поиска и спасения людей под водой", — сказал Ван.

Ранее в России создали робо-рыбу с автопилотом для разведки под водой. Прототип впервые представили на недавно прошедшем форуме "Армия-2022".