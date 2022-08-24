Вчені створили робота-рибу з величезними плавцями: де вона стане в пригоді

Замість гребних гвинтів RobDact покладається на елементи, що імітують тіло реальних риб.

Китайські вчені розробили підводну рибу-робота RobDact, що нагадує рибу з величезними плавцями. Вони описали свою роботу у статті для журналу Cyborg та Bionic Systems, передає Tech Xplore.

Співробітники Інституту автоматизації Китайської академії наук надихнулися рибами із сімейства Dactylopteridae, відомими великими розмірами своїх грудних плавців. Вони провели обчислення та створили гідронімічну модель корпусу, яка дозволяє простіше керувати роботом під час руху.

Тепер плавальні роботи вже використовуються для багатьох завдань, зокрема для лову риб, для підводних досліджень та складання карт. Більшість із них рухаються під водою завдяки гребним гвинтам, які ефективно працюють лише на просторих ділянках та спокійних ділянках. Однак дуже часто машинам потрібно плавати й триматися на одному місці в нещасних водоймах. Крім того, на малій швидкості гребні гвинти створюють течії, що знижують стабільність апаратів. Тому дослідники звернулися до природи, саме до того, як влаштовані тіла підводних тварин.

[ + – ] Влаштування підводного робота RobDact

"Щоб зробити гідродинамічну модель точнішою та практичнішою, ми об'єднали обчислювальну гідродинаміку та експеримент із вимірювання сили", — сказав Руї Ван, науковий співробітник Інституту автоматизації Китайської академії наук.

Під час експерименту вчені виміряли гідродинамічну силу RobDact на різних швидкостях і різних напрямках, а потім знайшли взаємозв'язок між параметрами коливань RobDact і тягою транспортного засобу. У результаті вони створили точну модель поведінки RobDact за різних рухів. У майбутньому команда має намір використовувати цей підхід для створення ефективної системи управління роботами.

"Кінцева мета — сприяти практичному застосуванню біонічних підводних апаратів для моніторингу водного середовища, а також пошуку та порятунку людей під водою", — сказав Ван.

Раніше в Росії створили робо-рибу з автопілотом для розвідки під водою. Прототип вперше представили на нещодавньому форумі "Армія-2022".