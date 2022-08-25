Фотограф разработал объектив, который можно печатать на 3D-принтере: стоит $15 (фото)

Изобретатель создал недорогую альтернативу коммерческим объективам.

Фотограф Феликс Стил разработал напечатанный на 3D-принтере объектив 164 мм f/2.5, в котором нет крепежных деталей или винтов. И обошелся он дешевле, чем обычные линзы. Подробности сообщило медиа interestingengineering.com.

Стилу удалось разработать объектив стоимостью менее 15 долларов с использованием стеклянных линз, которые можно купить в интернете. Объектив, который автор назвал Pixels and Prisms имеет механизм фокусировки и полностью регулируемую диафрагму. Это отличает его от других линз, напечатанных на 3D-принтере, где элементы размещаются в фиксированных тубусах без добавления функционала.

"У каждого фотографа свои требования к объективам. Телеобъектив Pixels and Prisms 163mm f/2.5 — это настраиваемая оптическая система, которая предлагает недорогую альтернативу коммерческим объективам", — объясняет Стил.

[ + – ] Детали печатного объектива Фото: felixsteelephotography.com

Линзы, напечатанные на 3D-принтере, включают в себя механизм ручной фокусировки, который может фиксироваться в полностью вытянутом или полностью втянутом положении, как это происходит с обычными линзами. Устройство Pixels and Prisms, кроме прочего, является первым объективом, напечатанным на 3D-принтере, которое можно интегрировать в системы полнокадровых цифровых камер.

"При цене менее 15 долларов Pixels and Prisms — это жизнеспособный вариант легкого объектива для фотографов-путешественников, портретистов или уличных фотографов, а также хорошее подспорье для новичков. Систему диафрагмы и масштабирования можно даже модифицировать для работы с любым элементом объектива, если к передней части оптики добавлен удлинитель", — отметил изобретатель.

По словам Стила, процесс проектирования и создания этого телеобъектива занял три месяца и начался с создания оптической формулы. Автор оставил в открытом доступе инструкцию для печати такого устройства.

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