Фотограф розробив об'єктив, який можна друкувати на 3D-принтері: коштує $15 (фото)

Винахідник створив недорогу альтернативу комерційним об'єктивам.

Фотограф Фелікс Стіл розробив надрукований на 3D-принтері об'єктив 164 мм f/2.5, в якому немає кріпильних деталей або гвинтів. І коштував він дешевше, ніж звичайні лінзи. Подробиці повідомило медіа interestingengineering.com.

Стилу вдалося розробити об'єктив вартістю менш як 15 доларів із використанням скляних лінз, які можна купити в інтернеті. Об'єктив, який автор назвав Pixels and Prisms, має механізм фокусування і повністю регульовану діафрагму. Це відрізняє його від інших лінз, надрукованих на 3D принтері, де елементи розміщуються у фіксованих тубусах без додавання функціонала.

"У кожного фотографа свої вимоги до об'єктивів. Телеоб'єктив Pixels and Prisms 163mm f/2.5 — це оптична система, що настроюється, яка пропонує недорогу альтернативу комерційним об'єктивам", — пояснює Стіл.

[ + – ] Деталі друкарського об'єктива Фото: felixsteelephotography.com

Лінзи, надруковані на 3D-принтері, включають механізм ручного фокусування, який може фіксуватися в повністю витягнутому або повністю втягнутому положенні, як це відбувається зі звичайними лінзами. Пристрій Pixels and Prisms є першим об'єктивом, надрукованим на 3D-принтері, який можна інтегрувати в системи повнокадрових цифрових камер.

"Із ціною менш як 15 доларів Pixels and Prisms — це життєздатний варіант легкого об'єктива для фотографів-мандрівників, портретистів або вуличних фотографів, а також хороша підмога для новачків. Систему діафрагми та масштабування можна навіть модифікувати для роботи з будь-яким елементом об'єктива, якщо до передньої частини оптики доданий подовжувач", — зазначив винахідник.

За словами Стіла, процес проєктування та створення цього телеоб'єктива зайняв три місяці і розпочався зі створення оптичної формули. Автор залишив у відкритому доступі інструкцію для друку такого пристрою.

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